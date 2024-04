Μαγνησία

Βόλος: Επιτέθηκε στην πρώην του στην παιδιατρική του νοσοκομείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποινή που επιβλήθηκε στον άνδρα που προκάλεσε σοβαρό σκηνικό στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί του.

-

Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου μεταφέρθηκε η το δράμα μιας οικογένειας με τέσσερα παιδιά, το βράδυ της Τετάρτης.

Η 40χρονη μητέρα που έχει καταθέσει ασφαλιστικά εναντίον του πρωην συζύγου της, δέχτηκε την επίθεσή του μέσα στην κλινική, όπου είχε μεταφέρει με κρίση άσθματος την 13χρονη κόρη τους. Ο 50χρονος πρώην σύζυγος προκάλεσε «πανικό» στην κλινική καθώς την εξύβρισε και την κλωτσούσε.

Η μητέρα που έχει την επιμέλεια του παιδιού τους, μετέφερε την 13χρονη κόρη τους στο Νοσοκομείο, μετά από αδιαθεσία και στην Παιδιατρική εμφανίστηκε ο πατέρας, εναντίον του οποίου έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για να μην την πλησιάζει, μετά από αλλεπάλληλα περιστατικά βίας. Ο 50χρονος της έριξε ευθύνες για την μη ενημέρωσή του για την ασθένεια του παιδιού και σύμφωνα με την μαρτυρία της γυναίκας την απείλησε «να την σκοτώσει και να την κάψει», ενώ την κλώτσησε. Επικράτησε μέσα στην κλινική πανδαιμόνιο και κλήθηκαν οι υπάλληλοι της εταιρείας σεκιούριτι από την είσοδο του Νοσοκομείου, για να τον απομακρύνουν. Εκείνος δεν αποχωρούσε και η μητέρα κάλεσε ην αστυνομία όπου τον κατήγγειλε για επίθεση, απειλή, εξύβριση και παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων.

Γιατροί και νοσηλεύτριες καλούσαν τον πατέρα να ηρεμήσει και να φύγει εκείνος όμως συνέχιζε να προκαλεί φασαρία και όταν εμφανίστηκε η αστυνομία συνελήφθη και πέρασε το βράδυ του στο κρατητήριο. Χθες οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο μετά από δύο 24ωρα που ηταν υπό κράτηση.

Ο 40χρονος κρίθηκε ένοχος ένα χρόνο για ενδοοικογενειακή απειλή και με τους όρους να μην προσεγγίζει την πρώην σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 20μ. Επίσης να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης για το αλκοόλ.

Στο δικαστήριο ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι πηγαίνει σπίτι για να βλέπει τα 4 παιδιά του, εκ των οποίων τα δύο ενήλικα και το ένα σε βρεφική ηλικία.

Η πρώην σύζυγός του, κατέθεσε στο δικαστήριο, ότι πίνει, τη βρίζει και τη χτυπάει όταν εμφανίζεται σπίτι.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 13 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΑΕΚ: 100 χρόνια από την ίδρυση της

Εξάρχεια: Συγκρούσεις κουκουλοφόρων με την Αστυνομία