Πάτρα: Γκαραζόπορτα πλάκωσε γυναίκα

Μεγάλη κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας από το σημείο.

Μία γυναίκα βρέθηκε καταπλακωμένη από γκαραζόπορτα, στην περιοχή των Ιτέων, στην Πάτρα.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε με την βοήθεια των περιοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Αγιος Ανδρέας" και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στην υγεία της.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της.

