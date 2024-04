Δωδεκανήσα

Θείος δικάζεται για βιασμό της 10χρονης ανιψιάς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κορίτσι περιέγραψε με λεπτομέρειες ολοκληρωμένες σεξουαλικές πράξεις. Ανατριχιάζει η περιγραφή του παιδιού. Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος.

-

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου, που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη και το οποίο του είχαν εμπιστευθεί να επιβλέπει έστω και προσωρινά, θα καθίσει την 13η Μαΐου 2024 ένας 51χρονος ημεδαπός.

Ο κατηγορούμενος φιλοξενείτο από την οικογένεια της ανήλικης ηλικίας τότε 10 ετών, με την οποία τον συνδέουν φιλικοί δεσμοί, καθόσον είναι πνευματικός πατέρας της αδερφής της παθούσας και έχει νυμφευθεί την αδελφή της μητέρας της και εκινείτο και διαβιούσε στο ίδιο περιβάλλον με την ανήλικη, κοιμώμενος πολλά βράδια στον καναπέ του σαλονιού, αγκαλιά με αυτήν, ενώ η οικογένειά της ήταν ήσυχη ότι το παιδί είναι ασφαλές.

Το παιδί περιέγραψε με λεπτομέρεια και σαφήνεια την ερωτική πράξη που τέλεσε ο κατηγορούμενος μαζί του, χωρίς να αμφισβητείται η αντιληπτική της ικανότητα και η ψυχική της διαύγεια.

Εξάλλου, ήταν σε μια ηλικία (σχεδόν δέκα ετών) που μπορεί να εκφράσει τα βιώματα με σαφήνεια.

Το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ανταποκρίθηκε σε ένα ερέθισμα φιλιού από το παιδί και προχώρησε σε πλήρη σεξουαλική συνεύρεση μαζί του, εντός της οικίας του παιδιού και με τους γονείς του και το αδερφάκι του να κοιμούνται σε διπλανά δωμάτια, καταδεικνύει, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Κω, ότι το ένστικτο του κατηγορουμένου και η έλλειψη ελέγχου που επέδειξε τον καθιστά επικίνδυνο για την τέλεση και άλλων πράξεων σε βάρος της ενηλικότητας και της παιδικής αθωότητας.

Άλλωστε, λίγη σημασία έχει το ό,τι η πράξη έγινε άπαξ και όχι περισσότερες φορές, εφόσον κατανίκησε τις αναστολές του, έστω και μία φορά.

Το παιδί περιέγραψε με σαφήνεια την πράξη και το συναίσθημα και σύμφωνα με την εκτίμηση της ψυχολόγου, έχει την πλήρη ικανότητα να πράξει τούτο.

Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αιτιάται ότι η κατάθεση της ανήλικης στην προδικασία δεν ελήφθη κατά τους τύπους του άρθρου 227 ΚΠΔ, με αποτέλεσμα να είναι άκυρη πράγμα που απέρριψε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κω.

Περαιτέρω αιτιάται ότι δεν υπήρξε σεξουαλική επαφή με το παιδί παρά μόνο εναγκαλισμός και καταφίληση μετά από πρωτοβουλία του παιδιού, ισχυρισμός που ομοίως απορρίφθηκε. Κρίθηκε ειδικότερα πως η απουσία της τρώσης του παρθενικού υμένα του παιδιού δεν αποκλείει από μόνη της την ερωτική πράξη με το παιδί. Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε μάλιστα ότι τη νύχτα της 25.4.2020, ο κατηγορούμενος ήρθε σε κατά φύση συνουσία με το παιδί και αμέσως μετά έτρεξε στην τουαλέτα.

Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα τόσο από την περιγραφή του παιδιού, όσο και από τις αντιδράσεις του ιδίου του κατηγορουμένου, ο οποίος προσπάθησε να ανασκευάσει στην ενώπιον του Ανακριτή απολογία του, αρνούμενος την ολοκληρωμένη συνουσία.

Πηγή: dimokratiki.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα - Σκρέκας: Αρνί έως 10 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ

Κακοκαιρία - Τρίκαλα: Χιόνισε στο Περτούλι (εικόνες)

Amber Alert για εξαφάνιση 17χρονου - Φόβοι για την ζωή του