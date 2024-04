Χαλκιδική

Χαλκιδική: προβλήματα από ισχυρή χαλαζόπτωση (εικόνες)

Ένα αιφνίδιο κύμα χαλαζόπτωσης έπληξε την Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου.

Ένα ξαφνικό κύμα χαλαζόπτωσης έπληξε αργά το βράδυ περιοχές της Νέας Προποντίδας και ενώ ο καιρός φαινόταν να είχε βελτιωθεί το απόγευμα.

Από την Όλυνθο, τον Άγιο Μάμα, τα Μουδανιά, την Πορταριά μέχρι και περιοχές της Νέας Γωνιάς και της Ν. Καλλικράτειας έπεσε δυνατό χαλάζι, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανησυχία μεταξύ άλλων για τις καλλιέργειες.

Αγρότες της περιοχής είπαν στο halkidikinews.gr ότι το φαινόμενο ήταν σύντομο αλλά έντονο, γεγονός που τους κάνει να φοβούνται για καταστροφές σε καλλιέργειες και οπωροκηπευτικά.

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σημάντρων Φιλοκλή Γκοτζιά: " Αγροτιά Χαλκιδικής Game over ....".

