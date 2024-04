Λακωνία

Φωτιά στη Μονεμβασιά

Συναγερμός στην Πυροσβεστική καθώς η πυρκαγιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Μονεμβασίας στη Λακωνία ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, οχήματα ΟΤΑ καθώς και ένα ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, όμως έως αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν σπίτια.

