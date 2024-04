Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη

Ο οδηγός, παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 15:00, στην οδό Αγίας Σοφίας, στο ύψος του Ιερού Ναού της Παναγίας Αχειροποιήτου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μοτοσικλέτα παρέσυρε μια ανήλικη ηλικίας περίπου 10 ετών με συνέπεια να την τραυματίσει.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν παρέμεινε στο σημείο, εξαφανίστηκε και αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

