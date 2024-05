Δωδεκανήσα

Νίσυρος: Στη φυλακή ο αρχαιοφύλακας

Ποιες οι κατηγορίες που βαραίνουν τον αρχαιοφύλακα της Νισύρου. Μεταξύ άλλων κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Στην φυλακή οδηγείται ο 62χρονος αρχαιοφύλακας της Νισύρου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, πορνογραφία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο 62χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή της Κω, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα.

Σε βάρος του αρχαιοφύλακα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνηση παιδιών, απόπειρα βιασμού, πορνογραφία ανηλίκων και για αγορά – κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία πατέρα ενός 12χρονου αγοριού στις 15 Απριλίου. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες γονέων για σεξουαλική παρενόχληση η κακοποίηση ανήλικων 10-15 χρονών.

Μετά τις καταγγελίες, ο φερόμενος δράστης, που διετέλεσε και παράγοντας στην παιδική ποδοσφαιρική ομάδα του «Πολυβώτη», έχει παυθεί από τα καθήκοντα του, ενώ δόθηκε εντολή για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας σε βάρος του.

