“Υγεία πάνω απ΄ όλα” για τις πέτρες στην χολή και το διατροφικό jet lag

Πλούσια θεματολογία, με ενημέρωση και συμβουλές από ειδικούς, για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, προσφέρει η Φωτεινή Γεωργίου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:00, η Φωτεινή Γεωργίου με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική αλλά και την πνευματική.

Αυτό το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, ενημερωνόμαστε για την έρευνα Ελλήνων επιστημόνων αναφορικά με τις σελίδες γνωριμιών στο διαδίκτυο. Επίσης, μαθαίνουμε ότι η περιφέρεια της μέσης είναι καθοριστικός δείκτης υγείας, καθώς και την αξία της φυσικοθεραπείας για τον χρόνιο πυελικό πόνο.

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, ανακαλύπτουμε όλες τις εξελίξεις για τη γρίπη και τον κορονοϊό, πώς αντιμετωπίζονται οι πέτρες στη χολή, τι είναι το διατροφικό jet lag του

Σαββατοκύριακου και πώς η Φύση θεραπεύει σώμα και πνεύμα.

