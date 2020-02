Κοινωνία

Καταγγελία ανήλικης: με κρατούσαν όμηρο και με κακοποιούσαν

Μια 15χρονη «κλέφτηκε» με συνομήλικο της, αλλά γρήγορα το όνειρο κατέληξε σε εφιάλτη…

Μια 15χρονη κοπέλα εμφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Α.Τ. Ορχομενού στη Βοιωτία και ζήτησε βοήθεια καταγγέλλοντας την κακοποίηση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport πρόκειται για κοριτσάκι ρομά από περιοχή της Φθιώτιδας, το οποίο τον περασμένο Δεκέμβριο κλέφτηκε με έναν συνομήλικό της, επίσης ρομά, και πήγε να μείνει μαζί του στον Ορχομενό.

Αρχικά οι δυο οικογένειες είχαν αντιπαλότητα ωστόσο στη συνέχεια φαίνεται να τα βρήκαν και η μητέρα της ανήλικης την επισκεπτόταν στον Ορχομενό. Το τελευταίο όμως δίμηνο η μητέρα δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την κόρη της, αφού από την άλλη πλευρά κάθε φορά το απέφευγαν με διάφορες δικαιολογίες.

Όπως κατήγγειλε το ανήλικο κορίτσι στους αστυνομικούς η οικογένεια του φίλου της της είχε αφαιρέσει το κινητό και την κρατούσε σε ομηρία. Μάλιστα έκανε λόγο για κακοποίηση και φέρεται να είπε ότι εκτός από το ξύλο είχαν σβήσει πάνω της ακόμη και τσιγάρα.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστώσει τη βασιμότητα των καταγγελιών, ενώ η ανήλικη θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή, ώστε να επιβεβαιωθούν από που προέρχονται τα σημάδια που έχει στο σώμα της.