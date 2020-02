Πολιτική

Μενέντεζ: οι ΗΠΑ “επέτρεψαν” στην Τουρκία να “πατήσει” στην ανατολική Μεσόγειο

Επίθεση στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο γερουσιαστής, αποδίδοντάς του αμφισημίες και παλινωδίες.

Σκληρή κριτική στην ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για έλλειψη πολιτικής στην κρίση που μαστίζει τη Λιβύη, άσκησε την Τετάρτη ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στην επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ. Οι τοποθετήσει έγιναν στη διάρκεια κατάθεσης στην επιτροπή για τις εξελίξεις στη Λιβύη, του Υφυπουργού Εξωτερικών για θέματα Εγγύς Ανατολής, David Schenke και του βοηθού Υφυπουργού Εξωτερικών για ευρωασιατικές υποθέσεις, Christopher Robinson.

«Η προσέγγιση της κυβέρνησης στη Λιβύη είναι χαρακτηριστική της συνολικής προσέγγισής της στην εξωτερική πολιτική: Η απουσία ηγεσίας των ΗΠΑ, οι ασυνεπείς δημόσιες δηλώσεις και μία εμφανής εσωτερική έλλειψη σαφήνειας, που έχουν αφήσει τους εταίρους και τους συμμάχους μας συγκεχυμένους με τις δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, άνοιξαν τον δρόμο για τους αντιπάλους μας να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα», είπε στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ο Γερουσιαστής Μενέντεζ.

Εξ αιτίας της διφορούμενης στάσης των ΗΠΑ και της διχογνωμίας στην Ε.Ε., συνέχισε ο Γερουσιαστής Μενέντεζ, η Τουρκία έχει βρει ένα βαθύ πάτημα για τις μακροχρόνιες φιλοδοξίες της στη Μεσόγειο.

«Τον Νοέμβριο, η Τουρκία και η κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης (GNA) ανακοίνωσαν μια διευρυμένη ναυτιλιακή συμφωνία, την οποία την οποία κρίσιμοι εταίροι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συμμάχου Ελλάδας και της Κύπρου, αποκάλεσα «παράνομη» και «παράλογη». Οι παράμετροι αυτής της συμφωνίας υπονομεύουν τις πολιτικές των ΗΠΑ, τις εταιρικές σχέσεις και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ανάπτυξη στρατευμάτων της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων και από τη Συρία, προσθέτει στον κατάλογο των παραβιάσεων του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή, προσθέτοντας ότι «η απουσία των ΗΠΑ αποτελεί από μόνη της πολιτική διακήρυξη»..

Ο κ. Μενέντεζ αναφέρθηκε εκτενώς στις παλινδρομήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά και του Λευκού Οίκου και στα ανάμικτα μηνύματα για την στάση των ΗΠΑ έναντι του Χαφτάρ. Παράλληλα επέκρινε το γεγονός ότι από κοινού ΗΠΑ και Ρωσία άσκησαν σε βρετανικό σχέδιο ψηφίσματος στο Σ.Α. του ΟΗΕ. «Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε στους συμμάχους μας», αναρωτήθηκε ο Γερουσιαστής Μενέντεζ. Υπογράμμισε ότι όπως συνέβη και στη Συρία, η Ρωσία και η Τουρκία προχωρούν και καλύπτουν στο κενό που δημιουργεί η παλινδρόμηση και η διπλωματική υποχώρηση της αμερικανικής κυβέρνησης. «Δημιουργούν στη Λιβύη έναν κόσμο που ευνοεί τα δικά τους συμφέροντα και αξίες κι όχι τα δικά μας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό, τι από μόνη της η Λιβύη».

Επανερχόμενος στο θέμα του Μνημονίου Τουρκίας – GNA για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ο Γερουσιαστής Μενέντεζ ρώτησε αν οι ΗΠΑ θα επιμείνουν στο να απορριφθεί από οποιαδήποτε μια μελλοντική κυβέρνηση της Λιβύης, ως παράνομο και παράλογο κι αν θα εργαστούν με άλλες χώρες της Μεσογείου για ειρηνική εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων. Ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Ρόμπινσον, επαναλαμβάνοντας την πάγια αμερικανική θέση, είπε ότι το μνημόνιο αύξησε τις εντάσεις και κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που αυξάνουν την ένταση στη περιοχή, σ’ αυτή την ευαίσθητη χρονική συγκυρία κι ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται μ’ όλους τους ενδιαφερόμενους για αποκλιμάκωση.

Ο κ. Μενέντεζ επέκρινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γιατί μιλά για όλα τα μέρη, τη στιγμή που μόνο η Τουρκία προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες. Όταν στα ερωτήματά του αν η Ελλάδα ή η Κύπρος έχουν προβεί σε προκλητικές ενέργειες, ο κ. Ρόμπινσον απάντησε αρνητικά, ο Γερουσιαστής Μενέντεζ σχολίασε: «Τουλάχιστον διά της αφαιρετικής μεθόδου βρήκαμε ότι η Τουρκία είναι η μόνο που προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες».

Στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τζιμ Ρις συνδύασε την στάση της Τουρκίας και της Ρωσίας στη Συρία και τη Λιβύη, είπε ότι η Τουρκία είναι μεν επίσημα σύμμαχος, αλλά δεν δρα ως τέτοια, ιδίως στο θέμα των S-400 όπου υπάρχει πρόβλημα. «Ελπίζω να ξυπνήσουν γρήγορα», προειδοποίησε ο Γερουσιαστής Ρις.

