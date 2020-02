Πολιτισμός

Με το βλέμμα σε σημαντικές και εμβληματικές παρεμβάσεις η συνάντηση Μητσοτάκη-Μενδώνη

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού…

Με το βλέμμα σε «σημαντικές και εμβληματικές παρεμβάσεις που θα καθορίσουν το πολιτιστικό τοπίο τα επόμενα χρόνια» και την υπογράμμιση της ανάγκης προώθησης σημαντικών τομών και μεταρρυθμίσεων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της αποτίμησης και του προγραμματισμού του κυβερνητικού έργου.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο του Πολιτισμού, στη συνάντηση υπογραμμίστηκε η στοχοπροσήλωση του υπουργείου στην υλοποίηση εμβληματικών παρεμβάσεων και η συστηματική και με διαφανείς διαδικασίες συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες χορηγιών και δωρεών.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται, το σχέδιο για την αναγέννηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της ευρύτερης περιοχής του αναβαθμίζει την Αθήνα και σηματοδοτεί τη νέα εποχή. Η αξιοποίηση του Τατοΐου που όπως αναφέρθηκε θα αποδώσει στην Αττική έναν μείζονα πολιτιστικό, αλλά και τουριστικό πόρο. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που έχει προγραμματιστεί να ανοίξει τις πύλες του στις 24 Φεβρουαρίου αλλά και οι εργασίες για την κατασκευή της Εθνικής Πινακοθήκης που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, με στόχο την 25η Μαρτίου 2021.

Το «Ακροπόλ» παραδίδεται και αυτό λειτουργικό στους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς, αλλά και στο ευρύ κοινό, ως πόλος συγκέντρωσης, προβολής και ανάπτυξης της δημιουργικής βιομηχανίας στη χώρα μας. Συνολικά, το υπουργείο υλοποιεί περισσότερα από 300 έργα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία σε όλη την Επικράτεια. Σε αυτά προστίθενται 20 νέα ή πλήρως ανακαινισμένα μουσεία. Έργα που, όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, αναδεικνύουν την πολιτιστική φυσιογνωμία των περιφερειών και δημιουργούν δυναμικές προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Υπογραμμίστηκε επίσης ότι στόχος του υπουργείου είναι να υπάρξει συνδυασμός και με την πολιτική που ακολουθείται μέσω σημαντικών πρωτοβουλιών και διοργανώσεων στο εξωτερικό ώστε τα οφέλη να μεγιστοποιούνται. Επίσης, πως «η εικόνα της χώρας ενισχύεται, καθώς ο Πολιτισμός είναι ο τομέας που η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως η μεγάλη δύναμη».

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, το υπουργείο προχωρεί σε σημαντικές τομές και μεταρρυθμίσεις. Αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας των μεγάλων μουσείων της χώρας, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν περισσότερες δράσεις και πρωτοβουλίες. Προχωρεί συστηματικά ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Επεκτείνεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ενισχύονται τα πωλητήρια, δημοπρατούνται τα αναψυκτήρια.

Προωθούνται σημαντικές τομές στο θέμα των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, στο θεσμικό πλαίσιο της οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής παραγωγής -σε άμεση συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- στην ενίσχυση του χώρου του βιβλίου και της βιβλιοπαραγωγής.

Στον τομέα του Αθλητισμού, οι κύριοι άξονες για το 2020 είναι η καταπολέμηση παραβατικών φαινομένων και η αναβάθμιση και εξυγίανση του ποδοσφαίρου, η αναβάθμιση υποδομών -κάτι που περιλαμβάνει την κατασκευή του πρώτου αθλητικού κέντρου ΑμεΑ- και η διάχυση του αθλητισμού στον ευρύτερο πληθυσμό.

Συζητήθηκαν ακόμη, οι πρωτοβουλίες για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο το προσεχές καλοκαίρι. Στα σχέδια του υφυπουργείου περιλαμβάνεται η αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, ενώ προγραμματίζεται να αρχίσει άμεσα το πρόγραμμα «Υιοθέτησε έναν αθλητή», που θα καλεί εταιρείες, φορείς και πολίτες να παίξουν ενεργό ρόλο στην προετοιμασία αθλητών για τους Αγώνες.

Έμφαση δόθηκε επίσης στο πρόγραμμα «'Αθληση για Όλους», το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο αντί για τα Χριστούγεννα κι έπειτα, όπως συνέβαινε τις προηγούμενες χρονιές. Συνολικά υλοποιούνται 5.000 προγράμματα, στα οποία απασχολούνται 1.200 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής και συμμετέχουν 100.000 πολίτες.

Στο ζήτημα της οπαδικής βίας, προχωρούν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των Λεσχών Φιλάθλων. Τρεις λέσχες έχουν σφραγιστεί, σε 17 έχουν υποβληθεί μηνύσεις, ενώ σε άλλες 35 ολοκληρώνεται σύντομα ο έλεγχος δικαιολογητικών για την εξακρίβωση του καθεστώτος λειτουργίας τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, 'Ακης Σκέρτσος, ο γενικός γραμματέας πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, η γενική γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, Βίκυ Λοΐζου, ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, ο γενικός γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης και ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι πολύ πυκνές πρόσφατες συναντήσεις με εκπροσώπους του συγκεκριμένου υπουργείου είναι ενδεικτικές της σημασίας που αποδίδεται στον τομέα του Πολιτισμού.

«Εξάλλου, από τις Προγραμματικές Δηλώσεις της κυβέρνησης είχαμε μιλήσει για το πώς αντιλαμβανόμαστε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από μία τελείως διαφορετική ματιά, βλέποντας τον πολιτισμό και ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. Πιστεύω ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει η κυβέρνηση και το υπουργείο κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.

Οι δραστηριότητες του υπουργείου εκ των πραγμάτων συνδέονται με μία σειρά από εμβληματικά έργα τα οποία δρομολογούνται, με πρώτο την αναγέννηση του Αρχαιολογικού Μουσείου. Είχαμε την ευκαιρία να το επισκεφθούμε πριν από κάποιες μέρες και συγχαρητήρια για την εξαιρετική έκθεση, η οποία εγκαινιάζει τον κύκλο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Πιστεύω ότι και συμβολικά έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι ξεκινάμε αυτόν τον μεγάλο κύκλο εκδηλώσεων από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωσή σας γύρω από τις δράσεις για την αξιοποίηση του Τατοΐου. Γνωρίζω ότι έχετε προχωρήσει αρκετά. Πιστεύω ότι σε λίγες εβδομάδες -ίσως και λίγες ημέρες- θα έχουμε τη δυνατότητα να εγκαινιάσουμε, επιτέλους, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και να κλείσουμε, έτσι, έναν πονεμένο κύκλο πολλών ετών, όταν είχαμε ένα κτίριο έτοιμο αλλά χωρίς μουσείο, χωρίς εκθέματα να παρουσιάσουμε. Και βέβαια, αν κρίνω τουλάχιστον, από το γεγονός ότι περνάω πολύ νωρίς μπροστά από την Εθνική Πινακοθήκη -σχεδόν κάθε πρωί ερχόμενος στο γραφείο μου- και βλέπω τη μεγάλη κινητικότητα, θα τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα για να εγκαινιαστεί η καινούργια Εθνική Πινακοθήκη -όπως έχουμε πει- την 25η Μαρτίου του 2021. Σε αυτό, να προσθέσουμε τουλάχιστον 20 -αν τα έχω μετρήσει καλά- νέα ή ανακαινισμένα μουσεία. Όλα αυτά νομίζω ότι καταδεικνύουν τον μεγάλο πλούτο δουλειάς που γίνεται στο υπουργείο, στον τομέα τουλάχιστον του Πολιτισμού.

Και βέβαια θέλω να κάνω μια ειδική μνεία και αναμένω την ενημέρωσή σας σχετικά με τα αναψυκτήρια σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία τα οποία θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά πριν την έναρξη της ανοιξιάτικης και καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου. Αλλά και γενικά για τον τρόπο με τον οποίο εντάσσουμε το κομμάτι της τεχνολογίας στην προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνέχεια και πολύ ουσιαστικών συζητήσεων που είχα με γίγαντες της τεχνολογίας παγκοσμίως. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε αυτό το αντικείμενο.

Τώρα, για τον Τομέα του Αθλητισμού, και εκεί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Γιατί είναι το 2020 χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων -δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το αντικείμενο και η δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού στον Αθλητισμό είναι πολύ ευρύτερη -δεν αναφέρεται μόνο στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο.Έχει γίνει ουσιαστική δουλειά στο υπουργείο, γιατί είχαμε πει εξαρχής ότι σκοπός μας δεν είναι μόνο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξυγίανση του Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κατ' εξοχήν δίνουμε έμφαση στον μαζικό, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Νομίζω ότι εκεί έχουμε κάνει πολλά σημαντικά βήματα στη σωστή κατεύθυνση και αναμένουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα εντός του 2020, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαίτερη σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων με την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας να γίνεται σε έναν μήνα ουσιαστικά από σήμερα.

Στις 12 Μαρτίου θα είμαστε στην Ολυμπία για αυτήν την σπουδαία στιγμή για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Είναι μία ευκαιρία να αναδείξουμε περαιτέρω δράσεις γύρω από τη σημασία του ερασιτεχνικού και του μαζικού αθλητισμού».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού από το υπουργείο Πολιτισμού

Διορίστηκαν νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με υπουργική απόφαση ανακλήθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας του «Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων - Η Αυτοδιαχείριση - Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» και αδειοδοτήθηκε ο Οργανισμός Συλλογική Διαχείρισης «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ»

Ανατέθηκε μελέτη βιωσιμότητας για το κτήμα Τατοΐου με ιδιωτική χορηγία και προχωρούν μια σειρά έργων (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, τεχνικές και αρχιτεκτονικές μελέτες κ.α.)

Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στα έργα για την Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Εξασφαλίστηκε χορηγία από το Ίδρυμα Ωνάση για τον νέο ανελκυστήρα στην Ακρόπολη

Έγινε αποδοχή δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την αναγέννηση του Αρχαιολογικού Μουσείου και συντάχθηκε συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία. Φέτος θα ολοκληρωθεί η μελέτη και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα

Μέτρα για αναδιοργάνωση και ενίσχυση Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την λειτουργία συστήματος Enterprise Resource Planning και δρομολόγηση δημοπράτησης 14 αναψυκτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους. Στην επόμενη φάση σχεδιάζονται διεύρυνση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, νέο θεσμικό πλαίσιο, νέος οργανισμός/οργανόγραμμα, νέα στελέχωση και λειτουργία πωλητηρίων

Ολοκληρώθηκε το στήσιμο της μόνιμης συλλογής στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η οποία θα παραδοθεί επίσημα στο κοινό τον Μάρτιο, ενώ θα προηγηθεί δοκιμαστική λειτουργία του Μουσείου για ένα μήνα

Παρελήφθη το κτήριο του ΑΚΡΟΠΟΛ και έχει εξασφαλιστεί ιδιωτική φύλαξή του. Στόχος είναι να μετατραπεί σε πόλο για τις δημιουργικές βιομηχανίες της χώρας, ενώ στο ισόγειο μπορεί να φιλοξενηθεί κεντρικό πωλητήριο του ΤΑΠΑ

Κατάρτιση δράσεων και έργων και ανακοίνωση του προγράμματος για το Επετειακό έτος Σαλαμίνα-Θερμοπύλες 2020

Θέση σε εκκαθάριση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του ΥΠΠΟΑ (ν. 4639/2019 - Α'185) και ορισμός εκκαθαριστή

Έγκριση αιτήματος της «Αττικό Μετρό ΑΕ» για προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο πλαίσιο κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης

Κατάθεση προς κύρωση διεθνών συμβάσεων/συμφωνιών με Δημοκρατία του Περού, Ιαπωνία, ΗΠΑ (επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε αρχαιολογικό υλικό)

Ο σχεδιασμός στον τομέα του Πολιτισμού για το 2020 περιλαμβάνει:

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου και μοντέλου λειτουργίας των μουσείων και νέο θεσμικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό και εξυγίανση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)

Πλήρης αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την οπτικοακουστική παραγωγή και την κινηματογραφική βιομηχανία στην Ελλάδα

Νέο θεσμικό πλαίσιο και διαμόρφωση σύγχρονων κανόνων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του χώρου των πνευματικών δικαιωμάτων

Πολύπλευρη αξιοποίηση πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

Πιστοποιήσεις των Μουσειακών Υποδομών της Χώρας (δημόσιων και ιδιωτικών)

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας

Ενίσχυση δράσεων των εποπτευομένων πολιτιστικών φορέων του ΥΠΠΟΑ

Επανασχεδιασμός προγραμμάτων επιχορηγήσεων μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων

Αναβάθμιση Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, Μητρώου και Επιχορηγήσεων

Επιχορηγήσεις δράσεων σύγχρονου πολιτισμού

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση και ανάδειξη της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής

Συμμετοχή στη διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Ελευσίνα 2021»:

Εργασίες επανέκθεσης Μ. Ελευσίνας

Βελτίωση λειτουργικότητας αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας

Εποπτεία δράσεων Ελευσίνα 2021 και συντονισμός μέσω της Διυπουργικής Επιτροπής

Ψηφιακό έργο «My Eleusis: μύηση στην Ελευσίνα με τα μάτια του σήμερα»

Επετειακές εκδηλώσεις 2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας με δημιουργία υποδομών ανάδειξης του τόπου της Μάχης των Θερμοπυλών, ανάπλαση της περιοχής της Κυνόσουρας και εργασίες διαμόρφωσης Τύμβου Σαλαμινομάχων

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διοικητικών δομών μέσω της ολοκλήρωσης εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας για τους εποπτευόμενους φορείς

Αναβάθμιση εμπειρίας επισκεπτών σε μουσεία, χώρους πολιτισμού και μνημεία

Ανάπτυξη συνεργασίας με την Google για την ψηφιοποίηση έργων στην Εθνική Πινακοθήκη, επέκταση σύμβασης για το ΕΜΣΤ και το MOMus, αλλά και για ειδικό αφιέρωμα για τα 200 έτη από το 1821

Απολογισμός για το υφυπουργείο Αθλητισμού

Προώθηση Αθλητισμού στο γενικό πληθυσμό με έμφαση σε παιδιά και εφήβους - Εγκρίθηκε η κατανομή 1.145 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τη στελέχωση ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το πρόγραμμα «'Αθληση για Όλους» της περιόδου 2019-2020. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2019 για πρώτη φορά (και όχι από τα Χριστούγεννα όπως τις προηγούμενες χρονιές)

Αποφασίστηκε η σύσταση Διακυβερνητικής Επιτροπής Καθοδήγησης για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τη συνδρομή των FIFA και UEFA, για ζητήματα ασφάλειας, αντιμετώπισης της βίας και χειραγωγημένων αγώνων

Ολοκληρώθηκε ο ορισμός των παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας

Κυρώθηκε η Σύμβαση Magglingen/Macolin, που περιλαμβάνει διατάξεις για την αντιμετώπιση οπαδικής βίας και διευκόλυνση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, για την απόσπαση των Ολυμπιονικών στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και για τα όρια ηλικίας και θητείας στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών

Λειτουργία Συστήματος VAR στην Ελλάδα

Διορισμός νέας διοίκησης στο ΟΑΚΑ και στα ΣΕΦ, ΕΑΚΘ, ΠΕΑΚΙ, ενώ παράλληλα ανατέθηκε και ολοκληρώθηκε η μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού (master plan) για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ

Εξασφάλιση 110 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αδειοδότηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Πρόγραμμα ανακύκλωσης στις αθλητικές εγκαταστάσεις

Ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού χάρη στην ψήφιση διατάξεων για ενίσχυση πηγών εσόδων ερασιτεχνικών σωματείων μέσω χορηγιών και δωρεών

'Αρτια διεξαγωγή των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

Επικαιροποίηση και προώθηση στη Βουλή του σχεδίου Νόμου «Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας»

Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με Κίνα, Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Κυριότερες δράσεις για τον Αθλητισμό το 2020

Προβολή του Ολυμπιακού ιδεώδους και καμπάνια «υιοθεσίας» (στήριξης) αθλητών και αθλητριών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020

Νέο Αθλητικό Νομοσχέδιο για την προαγωγή του Αγωνιστικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού

Εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου που θα προτείνουν UEFA και FIFA στην κυβέρνηση για την εξυγίανση και ανάταξη του ελληνικού ποδοσφαίρου

Εφαρμογή προγράμματος αξιολόγησης Ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ» με απολύτως μετρήσιμα στοιχεία για τις δραστηριότητες των Ομοσπονδιών, όπως το μέγεθός τους, η δραστηριότητα και οι διακρίσεις τους. Βάσει αυτών, με διαφάνεια, θα γίνεται η χρηματοδότησή τους

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων

Αναθεώρηση και αναβάθμιση συστήματος μοριοδότησης μαθητών και αθλητών

Καταπολέμηση του ντόπινγκ μέσω αλλαγής της νομικής μορφής του από συλλογικό όργανο σε ΝΠΙΔ και της επανάκτησης διαπίστευσης εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ

Καταπολέμηση της οπαδικής βίας. Σε αυτό το πλαίσιο θα κυρωθεί η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια των θεατών και θα γίνει νομιμοποίηση λεσχών φιλάθλων που πέρασαν από έλεγχο και πληρούν τις προϋποθέσεις

Αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα δημιουργηθεί Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας και θα αναπτυχθούν διεθνείς συνεργασίες

Κινήσεις για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, με την εκπόνηση μελέτης συντήρησης, αλλά και για την αναβάθμιση άλλων εγκαταστάσεων (αξιοποίηση Κλειστού Ολυμπιακού Ακινήτου 'Ανω Λιοσίων)

Προώθηση αθλητισμού στον γενικό πληθυσμό, με έμφαση στα παιδιά και στους εφήβους. Σε αυτό το πλαίσιο για καταρτιστεί πρόγραμμα κολύμβησης για δημοτικά σχολεία και θα τονωθεί ο πανεπιστημιακός αθλητισμός