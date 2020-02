Life

Σοκ από την αυτοκτονία της Κάρολιν Φλακ - Τι “όπλισε” το χέρι της

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη είναι η showbiz με τον θάνατο της 40χρνης παρουσιάστριας. Η σπαρακτική ανάρτηση του συντρόφου της

Σοκαρισμένη είναι η Βρετανία από τον θάνατο της 40χρονης παρουσιάστριας Κάρολιν Φλακ, ο οποίος, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος της, οφείλεται σε αυτοκτονία.

Συντετριμμένος ο πρώην σύντροφός της, καθώς η μεταξύ τους δικαστική διαμάχη φαίνεται πως ήταν η αρχή του τέλους για την παρουσιάστρια.

Η 40χρονη βρέθηκε νεκρή, το Σάββατο (15/2), στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο. Την είδηση για το τραγικό τέλος της Κάρολιν Φλακ επιβεβαίωσε η οικογένειά της. “Επιβεβαιώνουμε ότι η Καρολίν μας πέθανε σήμερα, 15 Φεβρουαρίου. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον Τύπο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτήν τη δύσκολη εποχή”.

Όπως αναφέρει η εταιρεία που τη μανάτζαρε, η 40χρονη βρισκόταν «υπό τεράστια πίεση» από τη στιγμή που κατηγορήθηκε για επίθεση κατά του συντρόφου της, τον περασμένο Δεκέμβριο, κατηγορία που η ίδια είχε αρνηθεί. Η Φλακ αναμενόταν να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 4 Μαρτίου για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πρώην συντρόφου της

Ο πρώην σύντροφός της, ο 27χρονος τενίστας Λιούις Μπάρτον, την αποχαιρέτησε με μία κοινή τους φωτογραφία στα social media, την οποία συνοδεύει με ένα σπαρακτικό μήνυμα.

«Δεν έχω λόγια να εκφράσω τον πόνο που νιώθω, το πόσο πολύ μου λείπεις. Ήξερα πως ένιωθες ασφαλής μαζί μου και πάντα έλεγες πως όταν ήσουν μαζί μου δεν σκεφτόσουν τίποτα άλλο. Κι αυτή τη φορά δεν μου επιτρεπόταν να είμαι μαζί σου. Διαρκώς αναρωτιέμαι.

Υπόσχομαι να είμαι η φωνή σου, μωρό μου, να κάνω όλες τις ερωτήσεις που ήθελες και να πάρω όλες τις απαντήσεις. Τίποτα δεν θα σε φέρει πίσω, όμως κάθε μέρα θα προσπαθώ να σε κάνω περήφανη. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Ο σκανδαλοθηρικός Τύπος και οι εισαγγελείς κατηγορούνται ότι "οδήγησαν" την τηλεπαρουσιάστρια στον θάνατο

Το πρακτορείο που εκπροσωπούσε την βρετανίδα τηλεπαρουσιάστρια Κάρολαϊν Φλακ, κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι επιδίωκαν να στήσουν "μια δίκη-σόου" για τις καταγγελίες περί ενδοοικογενειακής βίας που είχε δεχτεί η "ευάλωτη" σταρ.

"Τους τελευταίους μήνες η Κάρολαϊν βρισκόταν κάτω από τεράστια πίεση λόγω μιας συνεχιζόμενης υπόθεσης και πιθανής δίκης, η οποία είχε παρουσιαστεί από τον Τύπο", δήλωσε ο εκπρόσωπος της 40χρονης Φλακ, Φράνσις Ρίντλεϊ.

"Οι εισαγγελείς θα πρέπει σήμερα να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να δουν πώς επιδίωξαν να γίνει μια δίκη σόου, η οποία όχι μόνο δεν είχε καμία αξία, αλλά δεν ήταν και προς το δημόσιο συμφέρον. Και τελικά είχε ως αποτέλεσμα τη δυστυχία της Κάρολαϊν", προσθέτει η ανακοίνωση του πρακτορείου.