Αντίδραση του ΕΟΤ σε δημοσίευμα που εμφανίζει το Ναυάγιο της Ζακύνθου στην… Τουρκία!

Άμεση ήταν αντίδραση του ΕΟΤ μετά την καταγγελία Έλληνα τουριστικού πράκτορα. Ζήτησε συγγνώμη το γερμανικό τουριστικό πρακτορείο για το λάθος.

«Την άμεση αντίδραση της Διοίκησης του ΕΟΤ και των υπηρεσιών του, εντός και εκτός Ελλάδας, προκάλεσε η ένταξη φωτογραφίας από το Ναυάγιο της Ζακύνθου σε ταξιδιωτικό φυλλάδιο τουριστικού πράκτορα της Γερμανίας, που διαφήμιζε ταξίδι στην …Τουρκία, υπό τον τίτλο «Turkei Blau Reise» (μτφ. Γαλάζιο ταξίδι στην Τουρκία)!», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται, «το γεγονός, έγινε αντιληπτό από καταγγελία Έλληνα τουριστικού πράκτορα στον ΕΟΤ και αμέσως επιλήφθηκε του θέματος ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης. Η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας, διαμαρτυρήθηκε εντόνως προς το γερμανικό τουριστικό πρακτορείο, το οποίο και αφαίρεσε αμέσως την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του.

Ταυτόχρονα , ο Γ.Γ. ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης έστειλε επιστολή (ήδη από τις 12/02/2020) στον CEO του τουριστικού πρακτορείου, ζητώντας την απόσυρση και των υπό διανομή φυλλαδίων».

Τέλος, σύμφωνα με τον ΕΟΤ, «η εταιρεία αποδέχθηκε το λάθος της και δεσμεύθηκε να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε αυτό το αίτημα. Προηγήθηκε η συγγνώμη της εταιρείας και η δέσμευσή της να μην επαναληφθεί ανάλογο λάθος».