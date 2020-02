Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Μεταβολή των συνθηκών αναμένεται ξανά από την Παρασκευή. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Μετά από τα μποφόρ και το κρύο της Τσικνοπέμπτης, σταδιακά η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται.

Την Παρασκευή, εκτός από τα δυτικά, όπου ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές, στα βουνά χιονοπτώσεις και καταιγίδες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, με ισχυρότερα φαινόμενα στο Αιγαίο. Εξασθένηση αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία, σε πτώση, με παγετό στα βόρεια, θα κυμανθεί στα βόρεια από -4 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -2 έως 15 βαθμούς και νοτιότερα από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη, με εξασθένηση αργότερα.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει του καλλιεργητές για το Εξώασκο.

Ο εξώασκος, γνωστός και ως «καρούλιασμα των φύλλων» προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και δευτερευόντως τους νεαρούς βλαστούς και καρπούς. Τα προσβεβλημένα φύλλα λόγω υπερπλασίας και υπερτροφίας, παρουσιάζουν τοπική ή ολική πάχυνση του ελάσματος, κατσάρωμα και τελικώς έντονη παραμόρφωση. Αρχικά παίρνουν κόκκινο χρώμα και αργότερα κιτρινότεφρο με βελούδινη όψη. Τελικά τα φύλλα γίνονται καστανά μαραίνονται, ξηραίνονται και πέφτουν προκαλώντας πλήρη φυλλόπτωση του δέντρου. Στους καρπούς εμφανίζονται τοπικές κιτρινοπράσινες διογκώσεις και πρόωρη πτώση. Οι νεαροί βλαστοί παρουσιάζουν έντονες διογκώσεις, χλώρωση και ρόδακες μύκητας δεν ευνοείται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 7ο C, ενώ μολύνσεις παρατηρούνται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10ο και 20ο C και υψηλών ποσοστών σχετικής υγρασίας. Το παθογόνο διαχειμάζει με τα βλαστοσπόρια στους οφθαλμούς ή σε πτυχώσεις του φλοιού των κλάδων και του κορμού. Νωρίς την άνοιξη με υγρό και βροχερό καιρό τα βλαστοσπόρια μεταφέρονται και μολύνουν τις τρυφερές επιφάνειες.

Η καταπολέμηση του εξώασκου βασίζεται στην καταστροφή των σπορίων του μύκητα κατά την περίοδο της διαχείμασής του , πριν τη μόλυνση της νέας βλάστησης των δένδρων. Η ασθένεια του εξώασκου αντιμετωπίζεται προληπτικά με ένα ψεκασμό κατά την διάρκεια του λήθαργου των δέντρων (φθινόπωρο μέχρι φούσκωμα οφθαλμών). Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος, σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10ο C και να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά το κλάδεμα των δένδρων και μέχρι το φούσκωμα των ματιών.

Σε περίπτωση εξασθένησης του δέντρου λόγω σοβαρής προσβολής συνιστάται η ενίσχυσή του με αζωτούχο λίπασμα, με περιοδικές αρδεύσεις και η αραίωση των καρπών. Μετά την είσοδο του παθογόνου στους ιστούς είναι αδύνατη η καταπολέμηση της ασθένειας Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

