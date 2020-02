Πολιτική

Κρίσιμες επαφές Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το αδιέξοδο.

Πυρετώδης διαβουλεύσεις μεταξύ του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αρχηγών κρατών-μελών της ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξει μια συμβιβαστική πρόταση για τον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής.

To μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση Μακρόν, Μέρκελ, Σάντσεθ, Μητσοτάκη, Κόντε στα γραφεία της Ισπανικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για το ΠΔΠ.

«Συζητήσεις με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον και την ευημερία των πολιτών μας», έγραψε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Twitter.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σάρλ Μισέλ, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την επανέναρξη της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Εν τω μεταξύ με διμερείς διαβουλεύσεις υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πέρασε η νύκτα της έκτακτης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής με στόχο να επιτραπεί στον Σαρλ Μισέλ να παρουσιάσει σήμερα στους ευρωπαίους ηγέτες μία νέα συμβιβαστική πρόταση για τον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με την σειρά της κυλιόμενης προεδρίας της ΕΕ. Η καγκελάριος της Γερμανίας Αγγελα Μέρκελ ήταν δεύτερη στην σειρά μετά τον κροάτη Αντρέι Πλένκοβιτς. Ακολούθησαν ο πορτογάλος Αντόνιο Κόστα, ο σλοβένος Μάριαν Σάρετς και ο γάλλος Εμανουέλ Μακρόν.

Κάθε ένας εξέθεσε τις προτεραιότητες και τις κόκκινες γραμμές του, καθώς και τα περιθώρια υποχώρησης κατά την διάρκεια αυτών των κατ' ιδίαν διαβουλεύσεων.

Οι εργασίες της συνόδου κορυφής επρόκειτο να επαναληφθούν στις 10 το πρωί. Οι ευρωπαίοι ηγέτες άφησαν να φανούν οι διαφωνίες τους από την έναρξη χθες της έκτακτης συνόδου κορυφής. «Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού δέχθηκε επίθεση από τις βόρειες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η Κοινή Αγροτική Πολιτική ιδιαίτερα», έγινε γνωστό από την πηγές της γαλλικής προεδρίας. Μεταξύ των χωρών αυτών -η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, η Αυστρία- οι επονομαζόμενες «σφικτοχέρες», δεν δέχονται το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού να ξεπεράσει το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι ηγέτες τους συναντήθηκαν την νύκτα όλοι μαζί με τον Σαρλ Μισέλ, μετά τους Μακρόν και Μέρκελ.

Μαζί με την Γερμανία, επιδιώκουν μία κατανομή των πόρων ευνοϊκότερη για τις νέες προτεραιότητες (έρευνα, άμυνα, προστασία των εξωτερικών συνόρων...). Οι 27 καλούνται να καταλήξουν σε συμβιβασμό επί του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού 2021-2027, που ξεπερνά τα 1.000 δισεκατομμύρια ευρώ, και για την κατανομή των πόρων μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ: Κοινή Αγροτική Πολιτική, βοήθεια προς τις πλέον μειονεκτικές περιοχές, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ψηφιακή πολιτική...

Η συμβιβαστική πρόταση του Σαρλ Μισέλ είναι το 1,074% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το Brexit περιπλέκει την διαπραγμάτευση, που πραγματοποιείται κάθε επτά χρόνια. Εξαιτίας του διαζυγίου, από τον προϋπολογισμό 2021-2027 θα απουσιάζει η βρετανική συμβολή (60-70 δισεκατομμύρια ευρώ σε 7 χρόνια), που ήταν ο δεύτερος χρηματοδότης μετά την Γερμανία.

Η Γερμανία είναι ικανοποιημένη από την συμβιβαστική πρόταση, δήλωσε κατά την άφιξή της στην σύνοδο η Αγγελα Μέρκελ, «διότι η ισορροπία ανάμεσα σε καθαρούς χρηματοδότες (που πληρώνουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν) δεν έχει ακόμη συζητηθεί ορθά».

«Υπάρχει ένα δρόμος για την εξεύρεση συμφωνίας κατά την διάρκεια της συνόδου, αν όλοι επιδείξουν βούληση για συμβιβασμό και φιλοδοξία», δήλωσε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν. «Ο δρόμος αυτός μπορεί να χρεασθεί λίγες ώρες, κάποιες νύκτες, κάποιες μέρες. Είμαι έτοιμος», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας δηλώνοντας έτοιμος να αγωνισθεί για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς αναμένεται αύριο στο Παρίσι για να εγκαινιάσει το αγροτικό σαλόνι.

Την θέση του υποστηρίζει η Ισπανία, όπου πληθαίνουν οι διαδηλώσεις των αγροτών.

Οι παραδοσιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Κοινή Αγροτική Πολιτική και Πολιτική Σύγκλισης (βοήθεια προς τις μειονεκτούσες περιοχές της Ενωσης) απορροφούν περί το 60% του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την πρώτη συμβιβαστική πρόταση του Σαρλ Μισέλ, προβλέπεται μείωση κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ των πόρων που προορίζονται για τους δύο αυτούς φακέλους της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής.

Περί τις δεκαπέντε χώρες της νότιας και της ανατολικής Ευρώπης, ανάμεσά τους η Ισπανία, η Πολωνία , η Ελλάδα, που ανήκουν στην ομάδα των «φίλων της σύγκλισης» αρνούνται μείωση των πόρων που προορίζονται για την πολιτική σύγκλισης.

Οι επιστροφές που απολαμβάνουν σήμερα πέντε χώρες (Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Αυστρία και Σουηδία) αποτελεί άλλο σημείο τριβής. Οι επιστροφές αυτές ανέρχονται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά οι χώρες που τις λαμβάνουν τελούν υπό την πίεση των εθνικών τους κοινοβουλίων, όπου οι κυβερνητικές πλειοψηφίες είναι εύθραυστες.

Άλλες χώρες, με επικεφαλής την Γαλλία, θα ήθελαν την κατάργηση των επιστροφών με την ευκαιρία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία και επέβαλε την πρακτική αυτή το 1984.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, προσκεκλημένος στην σύνοδο κορυφής, υπενθύμισε ότι η πρόταση του Σαρλ Μισέλ χαρακτηρίζεται «μη αποδεκτή». Οποιαδήποτε συμφωνία της συνόδου κορυφής για τον προϋπολογισμό πρέπει να στην συνέχεια να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.