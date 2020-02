Πολιτική

Άρειος Πάγος για Novartis: οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν όπως επιθυμούν

Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε η απάντηση του Αρείου Πάγου, για τον τρόπο κατάθεσης των προστατευμένων μαρτύρων, στην προανακριτική επιτροπή.

Οι προστατευόμενοι μάρτυρες της υπόθεσης Novartis «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να καταθέσουν στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής.

Αυτό απάντησε ο εποπτεύων εισαγγελέας Διαφθοράς, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, στα μέλη της προανακριτικής επιτροπής, που έθεσαν σχετικά ερωτήματα την Πέμπτη.

Ο κ. Μπρακουμάτσος απάντησε στο ένα σκέλος των ερωτημάτων της προανακριτικής επιτροπής, το οποίο αφορά τον τρόπο κατάθεσης των προστατευομένων μαρτύρων και την ερχόμενη Δευτέρα θα απαντήσει στα υπόλοιπα ερωτήματα της προανακριτικής.

Στο έγγραφό του, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ενισχύει το περιεχόμενο της απάντησης που είχε δώσει την Τετάρτη στα μέλη της προανακριτικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει ότι ο τρόπος κατάθεσης των προστατευομένων μαρτύρων καθορίζονται από : 1) το νόμο 2928/2001, 2) το άρθρο 218 παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 3) την υπ΄αριθμ. 429/2018. Η παράγραφος 4, του άρθρου 218 ΚΠΔ αναφέρει.

«Τα μέτρα προστασίας (φύλαξη, τρόπος κατάθεσης κλπ) λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλεια μέτρο και διακόπτονται αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή αν δεν συνεργάζεται για την επιτυχία του».

Η απάντηση του εισαγγελικού λειτουργού κοινοποιήθηκε και στην υπηρεσία προστασίας μαρτύρων της ΕΛΑΣ. Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες δεν προσήλθαν στη ΓΑΔΑ για να καταθέσουν ενώπιον κλιμακίου της προανακριτικής επιτροπής αυτή την εβδομάδα. Την Πέμπτη, ο «Σαράφης» επικοινώνησε δύο φορές με την υπηρεσία προστασίας μαρτύρων της ΕΛ.ΑΣ. και ανέφερε ότι ο λόγος που δεν προσήλθε ήταν ότι δεν τηρήθηκαν οι εγγυήσεις του νόμου, για τη διαφύλαξη της ανωνυμίας του.

ΝΔ: το μείζον ζήτημα είναι να εξεταστούν οι μάρτυρες

Την ερχόμενη Τρίτη, η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης που ερευνά τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, θα λάβει απόφαση για την εξέταση των προστατευομένων μαρτύρων, με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

«Το μείζον είναι να εξεταστούν οι μάρτυρες», ήταν η πρώτη αντίδραση βουλευτών της πλειοψηφίας που υπογραμμίζουν ότι πλέον ο δρόμος άνοιξε.

«Δεν θα επιτρέψουμε στους προστατευόμενους μάρτυρες να αποφύγουν να εξεταστούν. Δεν θα επιτρέψουμε να μην δώσουν απαντήσεις. Το διάβημα στον Άρειο Πάγο αυτό το νόημα είχε. Την απεμπλοκή της εξέτασής τους, την οποία εξέταση οι δύο μάρτυρες, ενώ ήθελαν να αποφύγουν, έφτασαν τελικά να δηλώνουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν», σημείωναν πηγές της πλειοψηφίας στην ειδική επιτροπή, αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της απάντησης του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης των δύο προστατευομένων μαρτύρων.

«Δεν αντιδικούμε με τον Άρειο Πάγο. Δεν έχουμε διάθεση για σύγκρουση με τον Άρειο Πάγο. Γι΄ αυτό πήγαμε εκεί. Το μείζον είναι να εξεταστούν οι μάρτυρες και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Την επόμενη Τρίτη θα αποφασίσουμε», ανέφεραν ειδικότερα πηγές της πλειοψηφίας στην ειδική επιτροπή.

Η επιτροπή θα εξετάσει την απάντηση του κ. Μπρακουμάτσου, η οποία αναφέρει μεν ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν γνώμη για τον τρόπο που θα καταθέσουν, δεν απαντά ωστόσο στο αίτημα, το οποίο από την πρώτη στιγμή είχε θέσει η πλειοψηφία, δηλαδή «εξέταση των δύο προστατευομένων μαρτύρων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εξετάστηκαν, τον περασμένο Δεκέμβριο, από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Λάμπρο Σοφουλάκη».

Σε αυτό το ερώτημα η επιτροπή δεν πήρε απάντηση από τον κ. Μπρακουμάτσο. Δηλαδή αν είναι διαφορετικός ο τρόπος εξέτασης στην προανακριτική, από τον τρόπο εξέτασης ενώπιον του κ. Σοφουλάκη και γιατί.

Η πλειοψηφία ωστόσο φέρεται διατεθειμένη να κινηθεί στη γραμμή «εξέταση των μαρτύρων για να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην ερευνώμενη υπόθεση».

Είναι ενδεικτική η δήλωση του εισηγητή της ΝΔ, Θανάση Πλεύρη. «Μετά την απάντηση του Αρείου Πάγου, η οποία επιβεβαιώνει την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής και το σύννομο των ενεργειών, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος και τελειώνουν οι δικαιολογίες, για την εξέταση των προστατευομένων μαρτύρων, που από την πρώτη στιγμή επιδιώκαμε», δήλωσε ο Θανάσης Πλεύρης και πρόσθεσε, «Ανοίγει ο δρόμος για την εξέταση. Εμείς θέλαμε την εξέταση. Κάποιοι άλλοι επεδίωκαν τη μη εξέταση. Οι δικαιολογίες τους τελείωσαν».

Ο εισηγητής της ΝΔ, ενόψει της συνεδρίασης της προσεχούς Τρίτης, είπε ότι θα εκτιμηθεί η απάντηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Μπρακουμάτσου. «Εμείς πήγαμε στον Άρειο Πάγο, εμείς ζητήσαμε τη συνδρομή του για να λάβουμε τα έγγραφα που δεν λαμβάνουμε από την κ. Τουλουπάκη και για να λυθεί το θέμα της εξέτασης των προστατευόμενων μαρτύρων. Αυτό επιδιώκαμε. Ο δρόμος άνοιξε», επέμεινε ο Θανάσης Πλεύρης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η απάντηση του Άρειου Πάγου αποτελεί κόλαφο για τις μεθοδεύσεις του κ. Μητσοτάκη

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας με τη σειρά του την απάντηση του Αρείου Πάγου, σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής:

Η επιχειρούμενη θεσμική εκτροπή έπεσε στο κενό. Η απάντηση του Άρειου Πάγου αποτελεί κόλαφο για τις μεθοδεύσεις του κ. Μητσοτάκη.

Στη χώρα υπάρχουν νόμοι, θεσμοί και διαδικασίες που ουδείς έχει το δικαίωμα να αμφισβητεί ή να καταστρατηγεί, όπως επιχειρούν τόσες μέρες ΝΔ και ΚΙΝΑΛ.

Μετά την απόφαση αυτή, καλούμε την πλειοψηφία της Επιτροπής να μην τολμήσει να αγνοήσει το αίτημα των μαρτύρων να εξεταστούν.

Αποτελούν μάρτυρες κλειδιά για την αποκάλυψη της αλήθειας και πλέον θα εξεταστούν όπως ο νόμος ορίζει, χωρίς να τρομοκρατούνται ή να εκφοβίζονται, ώστε να πουν την αλήθεια και μόνον αυτή χωρίς φόβο.

ΚΙΝΑΛ: εμμένουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας

Ο γραμματέας της Κ.Ο του ΚΙΝΑΛ, Βασίλης Κεγκέρογλου, σε ανακοίνωση του επισημαίνει τα εξής.

«Το Κίνημα Αλλαγής εμμένει στην αποκάλυψη της αλήθειας που αφορά γεγονότα και πρόσωπα για το παραθεσμικό κύκλωμα που λειτούργησε στη δικαιοσύνη, που αναδείχθηκε με αφορμή την υπόθεση NOVARTIS και τη δίωξη 10 πολιτικών προσώπων.

Επιμένει στην απρόσκοπτη λειτουργία της Προανακριτικής Επιτροπής, πέρα και έξω από συμφέροντα και πολιτικές παρεμβάσεις, απ’ όπου κι αν προέρχονται και στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Παπαγγελόπουλου σύμφωνα με την εντολή της Βουλής.

Συνδιαμορφώσαμε την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής προκειμένου αυτή:

α) να διαβιβάσει στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τόσο τις αντιρρήσεις των προστατευόμενων μαρτύρων όσο και τις καταθέσεις άλλων μαρτύρων που άπτονται του καθεστώτος προστασίας.

β) να ζητήσει από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την παρέμβασή του, ώστε να προσκομιστούν επιτέλους από την κα Τουλουπάκη όλα τα έγγραφα που της ζητούνται εδώ και ένα μήνα και ρίχνουν φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, όπως είναι τα αιτήματα της Ελληνικής Δικαιοσύνης προς το FBI καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις του FBI αλλά και τα στοιχεία για τα 118 εκατ. που προήλθαν από λογαριασμούς της NOVARTIS

γ) να φροντίσει ώστε να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην Προανακριτική Επιτροπή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους νόμους και με τον τρόπο που καταθέτουν στους εισαγγελείς.

Συνεπώς όλα όσα διαρρέονται και γράφονται σε μερίδα του τύπου σήμερα και είναι αντίθετα με τα παραπάνω είναι αναληθή, αποτελούν προπαγάνδα και εξυπηρετούν τις πολιτικές σκοπιμότητες όσων τα διοχετεύουν στα μέσα.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, δήλωσε σχετικά, «είχα πει πως έπεσαν οι μάσκες. Σε συνέχεια… το κόλπο ήταν στημένο κι από πριν αποφασισμένο, να μη γίνει ουσιαστική εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων. Άνθρακες ο θησαυρός».

Νωρίτερα πάντως, είχε ξεσπάσει νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης, σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης των προστατευόμενων μαρτύρων.

Νέα γκρίνια βουλευτών για την Τουλουπάκη

Τίποτα επί της ουσίας δεν έρχονται να προσθέσουν τα έγγραφα που απέστειλε η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη στα μέλη της προανακριτικής επιτροπής.

Βουλευτές σχολίαζαν πως διαβιβάστηκε μέρος της δικογραφίας κι ότι απουσιάζουν οι εκθέσεις του FBI αλλά και ερωτήματα που τέθηκαν από την Ελένη Τουλουπάκη προς τις αρχές των ΗΠΑ.

Τα έγγραφα διαβιβάστηκαν μετά τη διαμαρτυρία αντιπροσωπείας της επιτροπής χθες στον Άρειο Πάγο κι ενώ ο αντεισαγγελέας Ευάγγελος Ζαχαρής της ζητούσε να αποστείλει αυτά που της ζητούσαν.

"Με το ανωτέρω σχετικό σας γνωρίζουμε ότι από την ελληνική έννομη τάξη ουδεμία απαγόρευση τίθεται στην αναζήτηση κρίσιμων εγγράφων κατά την ποινική προδικασία και ουδεμία υπηρεσία εντός ή εκτός της επικράτειάς μας δικαιούται να θέτει περιορισμούς ή απαγορεύσεις στην ποινική διαχείριση και εκτίμηση κρίσιμων εγγράφων, με μόνη εξαίρεση την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 263 του ΚΠΔ.

Κατόπιν αυτού επιβάλλεται να αποστείλετε τόσον προς ημάς, όσον και προς τον Πρόεδρο της ανωτέρω ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κάθε κρίσιμο για την κατά νόμο ποινική διερεύνηση της προκείμενης υποθέσεως έγγραφο, το οποίο συντελεί στην αποκάλυψη της αλήθειας”, ανέφερε ο κ. Ζαχαρής.