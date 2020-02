Κόσμος

Σύλληψη πλοιάρχου για μεταφορά όπλων στην Λιβύη

Τι αναφέρουν οι Αρχές για το δρομολόγιο του πλοίου και το εμπάργκο που έχει επιβληθεί απο τον ΟΗΕ.

Οι ιταλικές αρχές συνέλαβαν τον πλοίαρχο ενός φορτηγού πλοίου υπό σημαία Λιβάνου, το οποίο κατασχέθηκε στο λιμάνι της Γένοβας με την υποψία ότι μετέφερε όπλα, μεταξύ των οποίων και άρματα μάχης, στη Λιβύη.

Οποιαδήποτε παράδοση όπλων στη Λιβύη θα παραβίαζε το εμπάργκο που έχει κηρύξει ο ΟΗΕ, αν και αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών παραδέχονται ότι το εμπάργκο αυτό καταπατάται συχνά.

Το πλοίο Bana κατασχέθηκε από την ιταλική αστυνομία στο λιμάνι της Γένοβας στις 3 Φεβρουαρίου. Οι αρχές το ερεύνησαν αφού ένας από τους αξιωματικούς του είπε ότι φόρτωσε όπλα στο τουρκικό λιμάνι της Μερσίνας και τα μετέφερε στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Στο φορτίο περιλαμβάνονταν άρματα μάχης, οβιδοβόλα, πολυβόλα και αντιαεροπορικά συστήματα, σύμφωνα με δικαστική πηγή.

Το Bana ήταν προγραμματισμένο να κάνει το δρομολόγιο Τουρκία-Γένοβα. Όμως, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη που ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Ιταλία, Τούρκοι στρατιωτικοί που συνόδευαν το φορτίο είπαν στο πλήρωμα να δηλώσει ότι έπρεπε να δέσουν στην Τρίπολη επειδή αντιμετώπιζαν μηχανικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, το πλοίο συνέχισε κενό φορτίου για τη Γένοβα προκειμένου να φορτώσει αυτοκίνητα στο ιταλικό λιμάνι, εξήγησε ο εισαγγελέας Φράνκο Κόζι.

Ο πλοίαρχος του Bana, ο Λιβανέζος Γιούσεφ Ταρτιούσι, συνελήφθη την Τετάρτη με την υποψία της απόκρυψης αποδείξεων και του επηρεασμού μαρτύρων, ότι δηλαδή επιχείρησε να επηρεάσει τις καταθέσεις που έδωσε το πλήρωμα. Ο δικηγόρος του Ταρτιούσι απέφυγε να σχολιάσει το θέμα.

Η τουρκική κυβέρνηση στηρίζει τον Φάγιεζ αλ Σάρατζ, τον πρωθυπουργό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, ο οποίος από τον περασμένο Απρίλιο βρίσκεται αντιμέτωπος με την επίθεση που έχει εξαπολύσει ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ για να καταλάβει την πρωτεύουσα.

Οι ιταλικές αρχές αναλύουν τα συστήματα πλεύσης του Bana και τα κινητά τηλέφωνα του πληρώματος με σκοπό να επαληθεύσουν την πορεία που ακολούθησε το πλοίο, διότι οι αναμεταδότες θέσης του έκλεισαν αφού απέπλευσε από το τουρκικό λιμάνι, είπε ο Κόζι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό εισαγγελέα, μολονότι η φερόμενη παράνομη διακίνηση όπλων δεν έγινε σε ιταλικά χωρικά ύδατα, είναι αναγκαίο να διερευνηθεί η υπόθεση επειδή, εφόσον όντως συνέβη η παράδοση των όπλων, αυτό θα σήμαινε ότι παραβιάστηκε το εμπάργκο του ΟΗΕ.