Αθλητικά

Super League: σύγκρουση κορυφής στην Τούμπα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό δεσπόζει στο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Το ντέρμπι της Τούμπας, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό (Κυριακή 23/2, 19:30), δεσπόζει στο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Super League. Οι δυο ομάδες διεκδικούν τη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ θα τεθούν αντιμέτωποι ακόμη τέσσερις φορές, δύο στα Play Off και δύο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας! «Δρακόντεια» τα μέτρα ασφαλείας στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να μετρά 10 νίκες στα 11 τελευταία παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης και τον Ολυμπιακό να έρχεται από την ήττα 1-0 από την Άρσεναλ για τους "32" του Europa League, αλλά να παραμένει αήττητος εντός συνόρων!

Την ίδια ημέρα και ώρα, αλλά δίχως τη συμπαράσταση των φίλων της, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ που κάνει την ύστατη προσπάθεια για να βρεθεί στα Play Off. Ελπίδες για την εξάδα έχουν, ωστόσο, τόσο ο Αστέρας Τρίπολης όσο και η Ξάνθη. Οι Αρκάδες φιλοξενούν τον Παναθηναϊκό που μπήκε σε... τρικυμία μετά τις δηλώσεις του Γιώργου Δώνη ενώ οι Θράκες ταξιδεύουν στο Περιστέρι για να παίξουν με τον ντεφορμέ Ατρόμητο.

Με νίκη το Σάββατο επί της Λαμίας, ο Άρης διασφαλίζει την πέμπτη θέση στην κανονική διάρκεια ενώ Παναιτωλικός και Πανιώνιος δίνουν τον δικό τους «τελικό» στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού στο Αγρίνιο. Με νίκη η ομάδα του Μάκη Χάβου θα αποκτήσει αέρα επτά βαθμών και θα αφήσει τους Νεοσμυρνιώτες - που έχασαν στα ξαφνικά τον Νίκι Παπαβασιλείου - στην κόψη του ξυραφιού και προ των πυλών της Super League 2! Το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΛ έχει τη δική του γοητεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός (NS2)

20:00 ΔΑΚ Λαμίας, Λαμία – Άρης (ΕΡΤ)

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου

15:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Πανιώνιος (ΕΡΤ)

17:15 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Ξάνθη (ΕΡΤ)

17:15 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος – Λάρισα (NS2)

19:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – ΟΦΗ (NS1)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (PAOK TV)

Η βαθμολογία (μετά από 24 αγώνες):

Ολυμπιακός 60 50-9 ΠΑΟΚ 58 49-21 ΑΕΚ 47 38-21 Παναθηναϊκός 40 30-21 Άρης 33 35-28 ΟΦΗ 31 32-32 Αστέρας Τρίπολης 29 32-33 (3, +4) Ξάνθη 29 20-30 (3, -4) Ατρόμητος 26 28-35 (10) Λαμία 26 17-28 (9) Λάρισα 26 25-33 (5) ΝΠΣ Βόλος 26 22-38 (4) Παναιτωλικός 14 19-40 Πανιώνιος 10 15-43

*Ο Πανιώνιος άρχισε τη σεζόν με -6 βαθμούς.