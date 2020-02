Αθλητικά

Κορονοϊός: αναβλήθηκαν τρία παιχνίδια της Serie A

Τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται δραματικά στην Ιταλία και «θύματα» του έπεσαν και τρεις αγώνες του Καμπιονάτο.

Τα κρούσματα του κορονοϊού σε πέντε περιφέρειες της Ιταλίας, τα οποία μέχρι χθες βράδυ ανέρχονταν σε 76, επηρεάζουν και το ποδόσφαιρο στη γειτονική χώρα.

Και αυτό γιατί ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζιουζέπε Κόντε, ανακοίνωσε χθες βράδυ, στη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας στη Ρώμη, την αναβολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων στις περιφέρειες Βένετο και Λομβαρδία.

Αυτή η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα να μη διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Αταλάντα-Σασουόλο, Βερόνα-Κάλιαρι και Ίντερ-Σαμπντόρια, που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν σήμερα και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στη Serie A.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ιταλία έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι, οι οποίοι είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό.