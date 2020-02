Κόσμος

Ο 9χρονος με νανισμό έζησε την καλύτερη μέρα της ζωής του (εικόνες)

Το γύρο του κόσμου έχει κάνει το βίντεο με το παιδί που παρακαλά να πεθάνει λόγω του bullying που του ασκείται στο σχολείο.

Συνεχίζουν να «ανοίγουν αγκαλιές» για τον 9χρονο με νανισμό από την Αυστραλία, που έπεσε θύμα bullying και η μητέρα του κατέγραψε το ξέσπασμά του, που ευχόταν να πεθάνει.

Αυστραλιανοί καλλιτέχνες, διάσημοι και άσημοι έχουν κάνει αναρτήσεις, αλλά και δωρεές για να του χαρίσουν ένα ταξίδι στην Ντίσνεϊλαντ.

Και οι αθλητές όμως αντέδρασαν στην αντίδραση του παιδιού που μαρτυρά στο σχολείο του. Έτσι, οι παίκτες της εθνικής ομάδας ράγκμπι όχι απλώς τον προσκάλεσαν στο All Stars Game του Σαββάτου, αλλά ήταν εκείνος που μπήκε πρώτος στο γήπεδο, με την ομάδα των Indigenous All-Stars για την αναμέτρησή τους με τους Maori All Stars.

Ο μικρός Quaden εισήλθε στο στάδιο κρατώντας από το χέρι τον αρχηγό της ομάδας Joel Thompson, με όσους βρίσκονταν εκεί να τον επευφημούν. Αφού πόζαρε με τους παίκτες, κράτησε στη συνέχεια την μπάλα πριν την δώσει στην ομάδα για να ξεκινήσει το παιχνίδι κόντρα στους Μαορί All-Stars.

Η μητέρα του δήλωσε πως ο γιος της, που ονειρεύεται να γίνει παίκτης ράγκμπι, «έζησε την καλύτερη ημέρα της ζωής του».