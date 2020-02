Κοινωνία

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας ναύλωσε αεροσκάφος για την επιστροφή μαθητών από τη Γαλλία

Έδωσε άμεσα λύση προκειμένου να αποφευχθεί η επιστροφή τους μέσω Ιταλίας, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού.

Λύση στους μαθητές του 1ου Λυκείου Σπάτων, που “εγκλωβίστηκαν” στη Γαλλία λόγω του κορονοϊού, έδωσε άμεσα ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας.

Οι 75 μαθητές και οι 5 συνοδοί τους βρέθηκαν σε “αδιέξοδο” όταν, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων του Covid-19 στην γειτονική Ιταλία, αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα ακτοπλοϊκώς, όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας μίσθωσε αεροσκάφος της Aegean για απευθείας πτήση από τη Γαλλία στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος“.

«Με προτεραιότητα την ασφάλεια των 75 μαθητών του Λυκείου Σπάτων και των 5 συνοδών τους, που πραγματοποιούν εκδρομή στη Γαλλία και την Ιταλία, και μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, κυρίως στη βόρεια Ιταλία, ο Δήμος μας με άμεσες ενέργειες έλυσε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή τους από Ιταλία. Έτσι λοιπόν μισθώθηκε από τον Δήμο μας αεροσκάφος της AEGEAN για απευθείας πτήση από Γαλλία στο “Ελ. Βενιζέλος”», αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.