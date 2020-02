Life

“Άγριες Μέλισσες”: τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η η αναζήτηση της αλήθειας, ερωτικές αντιζηλίες και πάθη "κυριεύουν" το Διαφάνι.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”, που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45.

Απόψε, στο 80ο επεισόδιο, ο Δούκας προσπαθεί να καταλάβει τον λόγο που τσακώθηκαν ο Κλεομένης κι ο Μελέτης και οι αποκαλύψεις θα τον συγκλονίσουν. Οργισμένη από την προδοσία της Ουρανίας, η Παγώνα την κατηγορεί πως προσπάθησε να της κλέψει τον άντρα.

Η Θεοδοσία επισκέπτεται τον Κυπραίο με στόχο να μάθει αν ο Λάμπρος είναι αυτός που τον χτύπησε. Εκείνος θα παραδεχτεί την αλήθεια για τον άντρα της; Η Ασημίνα αποκαλύπτει στην Ανέτ το πρόβλημα της υγείας της κι εκείνη προσπαθεί να της δώσει κουράγιο.

Την ίδια στιγμή, ο Λάμπρος κι Θεοδοσία επισκέπτονται έναν γυναικολόγο, με σκοπό να τους βοηθήσει να αποκτήσουν παιδί. Η Δέσπω κι η Ρίζω ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη νύφη για τον Προύσαλη, ενώ ο Δούκας βλέπει στο στάβλο την Πηνελόπη να είναι μαζί με τον Μελέτη.

Η Ελένη μετά την αποκάλυψη για τον πατέρα του μωρού της Δρόσως αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, ενώ ο Δούκας τιμωρεί τον Μελέτη με έναν ιδιαίτερα σκληρό τρόπο.