Πολιτική

Μηταράκης: τέλος στην διαμονή προσφύγων σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία

Ο υπουργός Μετανάστευσης προανήγγειλε ανταποδοτικά μέτρα για δημάρχους που θα “βάλουν πλάτη”…

«Έχουμε ανακοινώσει τη δημιουργία νέων δομών 20.000 θέσεων φιλοξενίας συνολικά και θα το πράξουμε αυτό, κατανέμοντας τον προσφυγικό κόσμο, ώστε να μην υπερβαίνει το 1% του πληθυσμού κάθε περιοχής στην ηπειρωτική Ελλάδα», ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης., κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

«Παράλληλα, προχωράμε στη θέσπιση ανταποδοτικών μέτρων για τους Δήμους που θα «βάλουν πλάτη» σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα. Όχι ως μια κίνηση φιλανθρωπίας, αλλά ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη θαρραλέα στάση τους. Έχουμε αποδείξει ότι κάνουμε πράξη όσα λέμε. Ήδη για το 2019 καταβάλουμε στους Δήμους περίπου 10 εκ. ευρώ για την φιλοξενία μεταναστών», επεσήμανε ο κ. Μηταράκης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε χαρακτηριστικά πως «πρέπει να δοθεί ένα οριστικό τέλος στη ρητορική που επενδύει στο μίσος και δημιουργεί σύγχυση στις νησιωτικές κοινωνίες».

«Όλοι μαζί να σταθούμε απέναντι στο λαϊκισμό και στα fake news», τόνισε ο κ. Μηταράκης και συμπλήρωσε ότι: «απαντάμε με σχέδιο, σκληρή δουλειά και ενότητα. Ενότητα που δεν θα αφήσουμε στο έλεος μικροκομματικών ή οποιωνδήποτε άλλων σκοπιμοτήτων. Έχουμε θέσει με ευκρίνεια τους στόχους μας για το 2020. Πρώτον, να περιορίσουμε τις ροές. Δεύτερον, να μειώσουμε τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. Για τη μείωση των ροών έχουμε δομήσει τέσσερις βασικές γραμμές άμυνας. Την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την επιτάχυνση των επιστροφών, την διεθνοποίηση της κρίσης και την λειτουργία των νέων κλειστών ελεγχόμενων κέντρων το ταχύτερο δυνατόν».

O κ. Μηταράκης κατέρριψε τις ψευδείς φημολογίες που διακινούνται στα νησιά για τις νέες δομές, λέγοντας ότι: «είναι ξεκάθαρος ο σχεδιασμός για 20.000 θέσεις φιλοξενίας στα νησιά, τη στιγμή που οι αιτούντες άσυλο θα φεύγουν, μόλις εκδοθεί η απόφαση ασύλου τους, είτε προς τα ανατολικά είτε προς τα δυτικά. Έχουμε δεσμευτεί για το κλείσιμο των ανοιχτών υπερχειλισμένων δομών στα νησιά, αμέσως μόλις τεθούν σε λειτουργία τα νέα κλειστά ελεγχόμενα κέντρα φιλοξενίας. Τέλος, προχωράμε στην κατάργηση της χρήσης διαμερισμάτων και ξενοδοχειακών καταλυμάτων στις πόλεις για τη στέγαση προσφύγων. Με αυτόν τον τρόπο, περιθωριοποιούμε το προσφυγικό στοιχείο από την καθημερινότητα των νησιωτών».

«Δε σκοπεύουμε να διαρρήξουμε τη σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού κεντρικής Κυβέρνησης και τοπικής Αυτοδιοίκησης», κατέληξε χαρακτηριστικά o Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.