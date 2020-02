Αθλητικά

Europa League: οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στους “16”

Μετά από την επική πρόκριση επί της Άρσεναλ, οι “ερυθρόλευκοι” περιμένουν να μάθουν τον επόμενο αντίπαλο.

Ο Ολυμπιακός έφερε τα πάνω-κάτω κόντρα στην Άρσεναλ χθες, παίρνοντας μία θρυλική πρόκριση χάρη στη νίκη του με 2-1 στο Emirates, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους "16" του Europa League. Σε λίγες ώρες θα ξέρει και ποιος θα είναι ο αντίπαλός του.

Σήμερα στις 14:00 , οι “ερυθρόλευκοι” θα μπουν στην κληρωτίδα, μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες, χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε ισχυρούς και ανίσχυρους.

Μαζί με τους “ερυθρόλευκους” θα υπάρχουν άλλες 14 ομάδες, συν ένα ζευγάρι, αφού η 16η ομάδα θα γίνει γνωστή το βράδυ, μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα της Ζάλτσμπουργκ με την Άιντραχτ, που αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Στον πρώτο αγώνα η Άιντραχτ είχε νικήσει με 4-1

Οι ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα ειναι:

Ολυμπιακός

Χετάφε

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ίντερ

Σαχταρ

Σεβίλλη

Κοπεγχάγη

Ρεϊντζερς

Λασκ Λιντς

Γουλβς

Βολφσμπουργκ

Λεβερκουζεν

Ρόμα

Βασιλεια

Μπασακσεχιρ

Σάλτσμπουργκ ή Άιντραχτ