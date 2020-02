Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καταιγίδες και χιονοπτώσεις

Απο σήμερα ξεκινούν τα τοπικά ισχυρά φαινόμενα. Ποιες περιοχές και πότε θα επηρεαστούν.

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για φαινόμενα που θα εκδηλωθούν απο σήμερα.

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (28-02-2020) στα δυτικά και βόρεια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους και τις χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή (28-2-2020):

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σταδιακά από νωρίς το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, από αργά το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και κατά τη διάρκεια της νύχτας στα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις κατά περιόδους πυκνές, αναμένονται από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας και από νωρίς το βράδυ στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

γ. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 6 με 8 μποφόρ αναμένονται από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια και από τη νύχτα στην υπόλοιπη χώρα, οπότε στο Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένηση αναμένεται, από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (29-2-2020) στα δυτικά και από το απόγευμα και στα ανατολικά.

δ. Τα φαινόμενα της παραγράφου α και β, βαθμιαία θα εξασθενήσουν:

από το βράδυ της Παρασκευής (28-2-2020) στα δυτικά, από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (29-2-2020) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.