Κορονοϊός: με κουταλάκι από το σπίτι η θεία μετάληψη!

Ποια εκκλησία προέτρεψε τους πιστούς να μη φιλούν τις εικόνες μέχρι νεωτέρας.

Η ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας επιτρέπει στους πιστούς να μην ασπάζονται τις εικόνες και να χρησιμοποιούν μίας χρήσεως κουταλάκι για την μετάληψη για να αποφύγουν την μετάδοση του νέου ιού, καθώς επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στη χώρα.

«Οι πιστοί που φοβούνται τη μετάδοση μπορούν να αποφύγουν προσωρινά τον ασπασμό των εικόνων στις εκκλησίες, μπορούν να ζητούν κατ΄εξαίρεσιν από τον ιερέα να χρησιμοποιούν το δικό τους κουτάλι για τη μετάληψη», αναφέρεται σε εκκλησιαστική ανακοίνωση, όπου διευκρινίζεται ότι πρόκειται «για μέτρα εξαιρετικού χαρακτήρα που λαμβάνονται μόνο εξαιτίας της απειλής της επιδημίας».

Η ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας μετρά 16 εκατομμύρια πιστούς, που αντιστοιχούν στο 86% του πληθυσμού.

Οι Ρουμάνοι καθολικοί (4,6% του πληθυσμού) καλούνται «να μην χρησιμοποιούν αγιασμό κάνοντας τον σταυρό τους και να αποφεύγουν τις χειραψίες ως χειρονομία ειρήνης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας», σύμφωνα με την επιστολή η οποία εστάλη στους πιστούς από τον αρχιεπίσκοπο του Βουκουρεστίου Ορέλ Πέρκα.

Η Ρουμανία έχει ενισχύσει τα μέτρα για να αποφύγει την εξάπλωση της επιδημίας, θέτοντας σε καραντίνα τα άτομα που έχουν περάσει από τις επικίνδυνες ζώνες της Κίνας και της Ιταλίας.