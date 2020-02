Κόσμος

Κομισιόν για Μεταναστευτικό: περιμένουμε από την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ΕΕ είναι καλά προετοιμασμένη κι έτοιμη να αντιδράσει σε περίπτωση που η Τουρκία ανοίξει την «πόρτα» για την Ευρώπη σε μετανάστες, δηλώνει η Κομισιόν.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από την Άγκυρα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Πίτερ Στάνο, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Κατά τη δική μας άποψη, η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας ισχύει και αναμένουμε από την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Οι τουρκικές αρχές επιβεβαίωσαν επίσημα ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική τους και καμία αλλαγή στην επίσημη θέση τους», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την τουρκική πλευρά ότι η συμφωνία δεν θα τηρηθεί.

Ο ίδιος, κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα στον Τύπο που αναφέρουν ότι μετανάστες και πρόσφυγες κινούνται μέσω της Τουρκίας προς τα σύνορα της ΕΕ απάντησε, «Πρώτα θέλουμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση μέσω των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες υπηρεσίες μας, για να μπορούμε να πούμε πόσοι άνθρωποι μετακινούνται προς τα σύνορα της ΕΕ και πόσοι προσπαθούν να τα περάσουν».

Την ίδια στιγμή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι καμιά παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δε θα γίνει ανεκτή.

Εξάλλου, στο ερώτημα αν η ΕΕ είναι προετοιμασμένη για το σενάριο η Τουρκία να «ανοίξει» τελικά τις πόρτες για τους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στο έδαφός της, ο αρμόδιος εκπρόσωπος για θέματα μετανάστευσης, Γιανς Ανταλμπέρτ απάντησε ότι η ΕΕ είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και ότι με βάση τις ανάγκες και τα αιτήματα των κρατών-μελών υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές δράσεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ο ίδιος, η Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται για να προτείνει ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ερωτηθείς για τις κλειστές δομές προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά νησιά, ο Γ. Ανταλμπέρ απάντησε ότι η Επιτροπή δεν αξιολογεί αρνητικά το μέτρο αυτό και πρόσθεσε ότι είναι αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών. «Παραμένουμε σε επαφή και σε διάλογο με τις ελληνικές αρχές για να συζητήσουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα», πρόσθεσε.

Τέλος, σχετικά με την ανακοίνωση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι λόγω του κορονοϊού ενισχύονται οι έλεγχοι στα ελληνικά σύνορα- εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά.

«Οι ελληνικές αρχές δρουν σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων Σένγκεν, επικαλούμενες την απειλή της δημόσιας υγείας», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε, «Στηρίζουμε τους αποτελεσματικούς ελέγχους στα σύνορα που είναι ευθυγραμμισμένοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε θετικά οποιοδήποτε αίτημα για ευρωπαϊκή βοήθεια. Η Frontex, ήδη στηρίζει τις ελληνικές αρχές στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και παραμένουμε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές».

Συρία: Κίνδυνο για κλιμάκωση σε μεγάλη διεθνή σύγκρουση βλέπει ο Ζοζέπ Μπορέλ

Η ΕΕ βλέπει τον κίνδυνο η ένταση στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας να κλιμακωθεί σε μεγάλη διεθνή σύγκρουση. Αυτό δήλωσε σήμερα μέσω twitter, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ. Συγκεκριμένα ανέφερε.

«Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει επειγόντως. Υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθεί σε μεγάλη, ανοικτή, διεθνή στρατιωτική αντιπαράθεση. Προκαλεί επίσης αβάστακτο ανθρωπιστικό πόνο και θέτει αμάχους σε κίνδυνο. Η ΕΕ καλεί όλες τις πλευρές σε άμεση αποκλιμάκωση και εκφράζει τη λύπη της για όλες τις ζωές που χάθηκαν. Η ΕΕ θα εξετάσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της στην ασφάλεια. Είμαστε σε επαφή με όλους τους αρμόδιους παράγοντες».

Διαβεβαιώσεις από Τσαβούσογλου

Διαβεβαιώσεις ότι η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, έλαβε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν σήμερα για την κατάσταση στην Ιντλίμπ της Συρίας και για τα πλήγματα που δέχτηκε η Τουρκία από το συριακό καθεστώς και τους Ρώσους υποστηρικτές του.

Μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Ζοζέπ Μπορέλ έγραψε στο twitter:

«Η αποκλιμάκωση παραμένει καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων στο έδαφος. Ο ανθρώπινος πόνος και η απώλεια της ζωής πρέπει να σταματήσουν. Ελήφθησαν διαβεβαιώσεις ότι η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας».