Κοινωνία

Έβρος: Βίντεο από την επίθεση που δέχθηκαν οι συνοριοφύλακες στις Καστανιές

Δεκάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα από την τουρκική πλευρά. Πετούσαν πυρακτωμένα ξύλα, πέτρες και δακρυγόνα προς τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.