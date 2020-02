Κοινωνία

Καστανιές: Μετανάστες προσπαθούν με κάθε τρόπο να περάσουν στην Ελλάδα (εικόνες)

Κόβουν τα συρματοπλέγματα για να περάσουν. Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο. Εν μέσω θαλασσοταραχής φτάνουν οι βάρκες στη Λέσβο.

Χαώδης παραμένει η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στις Καστανιές του Έβρου, όπου από χθες έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, που με την προτροπή της τουρκικής κυβέρνησης, θέλουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις καταφθάνουν συνεχώς στο σημείο, για να ενισχύσουν τους συνοριοφύλακες, που δίνουν μάχη για να μην περάσουν οι πρόσφυγες και μετανάστες σε ελληνικό έδαφος.

Οι εντάσεις αναζωπυρώνονται κάθε λίγο, με τους συγκεντρωμένους να πετούν πέτρες και δακρυγόνα – τουρκικής προέλευσης – στους αστυνομικούς, ενώ οι ελληνικές δυνάμεις «απαντούν» με δακρυγόνα και χημικά.

Οι εικόνες που μεταδίδονται από τουρκικά και διεθνή Μέσα αποτυπώνουν τα καραβάνια των μεταναστών να περνούν τόσο από τον ποταμό Έβρο με βάρκες, όσο και να κόβουν τα συρματοπλέγματα και να περνούν από εκεί.

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα, περίπου 300 άνθρωποι από τη Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, το Μαρόκο και το Πακιστάν, έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αφού η κυβέρνηση Ερντογάν, διεμήνυσε ότι ανοίγει τα σύνορα προς την Ευρώπη. Ο ίδιος ο Ερντογάν σήμερα δήλωσε πως αναμένεται να περάσουν σε ελληνικό έδαφος, μόνο σήμερα, μέχρι και 30.000 μετανάστες. Ήταν ο ίδιος που είπε πως η Τουρκία δεν αντέχει πλέον να φιλοξενεί άλλους πρόσφυγες από το Ιντλίμπ, όπου χάνει έδαφος και στρατιώτες στη μάχη που διεξάγεται στη Συρία.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται και σήμερα οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά νησιά. Το πρωί του Σαββάτου έφτασε, εν μέσω θαλασσοταραχής, αφού οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν τα 8 μποφόρ, φουσκωτή λέμβος με 27 μετανάστες, κυρίως από το Κονγκό.

Σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, αποφασίστηκε η περαιτέρω διαφύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας. Ήδη αυξάνονται οι δυνάμεις, αστυνομικές και στρατού στον Έβρο ενώ στα νησιά του Αιγαίου περιπολούν πλέον 52 σκάφη του Λιμενικού και του Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας η χώρα δέχτηκε οργανωμένη μαζική απόπειρα παραβίασης των συνόρων μας. Αποτράπηκαν 4.000 παράνομες είσοδοι και συνελήφθησαν 66 που θα επαναπροωθηθούν. Πρόκειται κυρίως για άνδρες 18-25 ετών με καταγωγή από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν.

«Θα ενισχύσουμε τη φύλαξη των συνόρων ημέρα με την ημέρα. Ασφαλώς και στη θάλασσα είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί η κατάσταση, σε σχέση με τα χερσαία σύνορα. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι έχουμε εξαντλήσει την κινητοποίηση των μέσων μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε τείχος αποτροπής παντού. Αυτό θα δοκιμαστεί και τις επόμενες μέρες», δήλωσε, μεταξύ άλλων, σε σημερινή του συνέντευξη ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.