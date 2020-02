Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: δημιουργούμε τείχος αποτροπής παντού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αποφασισμένη για τη διαφύλαξη των συνόρων της η Ελλάδα. Ο Υπουργός Άμυνας για τις κινήσεις της Αθήνας.

Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να φυλάξει τα σύνορα της από μαζικές εισροές προσφύγων ή μεταναστών κατέστησε σαφή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος σε παρέμβαση του στον ΣΚΑΪ.

«Τα σύνορα πρέπει να φυλαχθούν και φυλάσσονται. Αυτό πρέπει να καταδειχθεί στον Έβρο πριν από οπουδήποτε αλλού. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει: Θα μετακινήσουμε κι άλλες δυνάμεις, θα ενισχύσουμε τη φύλαξη των συνόρων ημέρα με την ημέρα. Ασφαλώς και στη θάλασσα είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί η κατάσταση, σε σχέση με τα χερσαία σύνορα. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι έχουμε εξαντλήσει την κινητοποίηση των μέσων μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε τείχος αποτροπής παντού. Αυτό θα δοκιμαστεί και τις επόμενες μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε ότι το προσφυγικό/μεταναστευτικό θα τεθεί στη διάσκεψη των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κροατία, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. «Εκεί θα έχουμε να πούμε πολλά», σχολίασε.

Αναφερόμενος στη χθεσινή νύχτα, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι «είχαμε πάρα πολλά περιστατικά αποτροπής», σημειώνοντας «θεωρώ ότι τα σύνορα φυλάχθηκαν» και προσέθεσε: «Αυτό θα έλεγα ότι περισσότερο απ' οπουδήποτε αλλού, έπρεπε να καταστεί σαφές στον Έβρο, όπου είχαμε πληροφορίες ότι θα συγκεντρωθούν πάρα πολλοί που θα προσπαθούσαν να εισέλθουν κατά τρόπο μάλιστα οργανωμένο, με πολλά μέσα μετακίνησης προς τα σύνορα».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε επίσης ότι «η χθεσινή κατάσταση δεν είναι από το Ιντλίμπ, θέλει δύο- τρεις μέρες να διασχίσει την Τουρκία για να φτάσει στα σύνορα του Έβρου». «Αυτοί μετακινήθηκαν πιθανότατα από την Κωνσταντινούπολη αφού δόθηκε το σήμα να προωθηθούν προς την Ελλάδα καθότι κατά τους Τούρκους ανοίγουν οι πύλες προς την Ευρώπη. Η κατάσταση στο Ιντλίμπ συνδέεται από την τουρκική ηγεσία με το άνοιγμα των ροών προς την Ευρώπη. Έτσι προσπαθεί η Τουρκία να το εκμεταλλευτεί πολύ καλά» σημείωσε και διεμήνυσε «Ωστόσο κι εμείς έχουμε μια δουλειά να κάνουμε και θα την κάνουμε».