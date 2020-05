Life

30 χρόνια ΑΝΤ1: οι δραματικές σειρές που άφησαν εποχή (εικόνες)

Η μυθοπλασία έχει σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα του σταθμού από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του.

Τα 30 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του ΑΝΤ1 είναι γεμάτα από σημαντικές στιγμές: καινοτομίες, πρωτιές, ρεκόρ. Το σημαντικότερο κομμάτι της πλούσιας ιστορίας του σταθμού, όμως, πηγάζει από όλα όσα δημιούργησε για την ψυχαγωγία των τηλεθεατών του.

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του ΑΝΤ1 ήταν εμφανές πόσο σημαντική θέση έχει η μυθοπλασία στο πρόγραμμά του. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν όλες εκείνες οι δραματικές σειρές οι οποίες μας συνεπήραν και που οι εξελίξεις τους ήταν θέμα συζήτησης σε όλη την Ελλάδα. Οι 90 δραματικές σειρές που έχουν προβληθεί από τον σταθμό τα είχαν όλα: συγκίνηση, απρόβλεπτες καταστάσεις, προσωπικές ιστορίες και ανθρώπους της διπλανής πόρτας με τους οποίους ταυτιστήκαμε.

Ο ΑΝΤ1 αναγνώρισε από το ξεκίνημά του την ανάγκη που έχουμε να δραπετεύουμε μέσα από τις ιστορίες των άλλων. Για αυτόν τον λόγο επένδυσε δημιουργώντας ποιοτικές παραγωγές που ικανοποιούν τη δίψα των Ελλήνων τηλεθεατών για ιστορίες που γεννούν συναισθήματα και μας κάνουν να δούμε τον κόσμο από μια άλλη οπτική γωνία.

Μεγάλοι δημιουργοί έκαναν μερικές από τις καλύτερες δουλειές τους στον ΑΝΤ1: από τον Κώστα Κουτσομύτη, τον Νίκο Φώσκολο, τον Πάνο Κοκκινόπουλο, τον Μανούσο Μανουσάκη, την Όλγα Μαλέα, την Άννα Αδριανού, τη Μιρέλλα Παπαοικονόμου, την Κάκια Ιγερινού, τη Βάνα Δημητρίου, τη Μαρία Γεωργιάδου, τη Ρέινα Εσκενάζυ, τον Στράτο Μαρκίδη μέχρι τη Μελίνα Τσαμπάνη, τη σεναριογράφο της σειράς «Άγριες Μέλισσες».

Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στον Νίκο Φώσκολο, του οποίου το ταλέντο και η μοναδική πένα βρήκαν στον ΑΝΤ1 τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να δημιουργήσει δυο σειρές σταθμούς στην ελληνική τηλεόραση: τη «Λάμψη» και το «Καλημέρα Ζωή».

Ο ΑΝΤ1 άνοιξε μια νέα σελίδα στη μικρή οθόνη με την προβολή των καθημερινών δραματικών σειρών στην απογευματινή ζώνη του προγράμματος του. Η «Λάμψη» και το «Καλημέρα Ζωή» αποτελούσαν για χρόνια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των τηλεθεατών και ήταν, για μεγάλο μέρος του κοινού, συνώνυμες με τη μυθοπλασία στην τηλεόραση.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε μερικές από τις πολλές δραματικές σειρές που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν από το κοινό στη μακρά πορεία του ΑΝΤ1:

Κίτρινος Φάκελος (1990), Η Λάμψη (1991), Τμήμα ηθών (1992), Ανατομία ενός εγκλήματος (1992), Βαμμένα κόκκινα μαλλιά (1992), Καλημέρα Ζωή (1993), Το τρίτο στεφάνι (1995), Πρόβα νυφικού (1995), Το χρώμα του φεγγαριού (1996), Διλήμματα (1997), Το τίμημα του πάθους (1997), Άγγιγμα ψυχής (1998), Επιθυμίες (1998), Τρικυμία (1998), Σύνορα Αγάπης (1999), Μαύρος Ωκεανός (2000), Έρωτας Κλέφτης (2000), Όσο υπάρχει αγάπη (2001), Πρόκληση (2001), Φιλί Ζωής (2002), Ζευγάρια (2002), Η αγάπη ήρθε από μακριά (2002), Μη μου λες αντίο (2004), Έρωτας (2005), Κρυφά Μονοπάτια (2005), Μωβ Ροζ (2005), Στον Ήλιο του Αιγαίου (2005), Ιωάννα της Καρδιάς (2006), Της αγάπης μαχαιριά (2006), Γιούγκερμαν (2007), Κλεμμένη Ζωή (2007), Το κλειδί του Παραδείσου (2008), Ιατρικό Απόρρητο (2009), Κάρμα (2009), Είναι Στιγμές (2012), Μπρούσκο (2013), Εκδρομή (2014), Επιστροφή (2018), Γυναίκα Χωρίς όνομα (2018), Άγριες Μέλισσες (2019).

Τη φετινή σεζόν στον ΑΝΤ1 ξεκίνησαν να προβάλλονται οι «Άγριες Μέλισσες», μια δραματική σειρά εποχής, η οποία εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο. Μαζί με την επιτυχημένη καθημερινή σειρά «Γυναίκα Χωρίς Όνομα», αποδεικνύουν την ανάγκη που υπάρχει ακόμα για ποιοτικές δραματικές σειρές στην τηλεόραση, μια ανάγκη που ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να καλύπτει, ακριβώς όπως κάνει τα τελευταία 30 χρόνια.

