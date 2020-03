Οικονομία

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα “e-katanalotis”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα "καλάθι" 1000 προϊόντων που καταγράφει τις τιμές η ΕΛΣΤΑΤ.

Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα e-καταναλωτής (ekatanalotis.gr), εγκαινίασε την Πέμπτη, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) στου Ρέντη.

Εγκαινιάζοντας το παρατηρητήριο τιμών, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπογράμμισε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο, προσβάσιμο σε κάθε καταναλωτή. Πρόκειται για ένα καλάθι 1000 προϊόντων που καταγράφει τις τιμές η ΕΛΣΤΑΤ.

«Θέλουμε ένα έργο που θα πάει σε ψηφιακή εποχή το σύνολο των λειτουργιών της κεντρικής αγοράς και να ελέγχεται η λειτουργία των καρτέλ. Είμαστε αμείλικτοι στα καρτέλ» είπε ο υπουργός και γνωστοποίησε ότι από σήμερα είναι έτοιμη η εφαρμογή για περιβάλλον Android και η εφαρμογή για iOS θα λειτουργεί από τη Δευτέρα.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο, Νίκος Παπαθανάσης, σημείωσε ότι είναι πρωτοποριακό για όλη την Ευρώπη, καθώς πρόκειται για ένα εργαλείο εποπτείας ενός υπουργείου το οποίο είναι ταυτόχρονα και ανοικτό στην κοινωνία.

Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανέφερε ότι είναι η πρώτη ψηφιακή εφαρμογή της κυβέρνησης στην οποία συμμετέχουν αυτοβούλως οι επιχειρήσεις. Και είναι επιτυχία των ίδιων των επιχειρήσεων αυτή η εφαρμογή, καθώς σηματοδοτεί έναν νέο τύπο επικοινωνίας του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο και τους καταναλωτές και απενοχοποιείται μια σχέση ιδιωτικού τομέα και δημοσίου.

Σημείωσε ότι η εφαρμογή εκτός από τις τιμές θα έχει στο μέλλον και τιμές καυσίμων και σχολικών και άλλων κατηγορικών ενώ έχει μέσα και χρηστικές πληροφορίες για τους καταναλωτές.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΚΑΑ Απόστολος Αποστολάκος είπε ότι ο ΟΚΑΑ διασυνδέει τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής με τους τελικούς καταναλωτές μέσα από τις 13 στρατηγικές εγκαταστάσεις του, αλλά και με τη ψηφιακή εφαρμογή.

Από το σύστημα θα ωφεληθούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι οι πρώτες επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν ως «ιεραπόστολοι» και θα γίνει ένα δεύτερο παρατηρητήριο χονδρικής.