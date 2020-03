Πολιτική

Βορίδης για Μεταναστευτικό: είμαι αναφανδόν υπέρ των κλειστών κέντρων σε ακατοίκητα νησιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρα υπέρ της κατασκευής κλειστών κέντρων σε απομακρυσμένα νησιά είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι είπε για την κατάσταση στα σύνορα και πώς σχολιάζει την δήλωση του κ. Τσιόδρα για εγχώρια εξάπλωση του κορονοϊού.

«Αναφανδόν» της κατασκευής κλειστών κέντρων για μετανάστες σε νησιά με λίγους ή καθόλου κατοίκους τάχθηκε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

«Το υποστηρίζω αναφανδόν, είμαι ένθερμος υποστηρικτής. Το ερώτημα είναι αν η δημιουργία σε νησιά με λίγους ή καθόλου κατοίκους παραβιάζει κάποια συνθήκη. Δεν παραβιάζει κάποια συνθήκη» συμπλήρωσε.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η λύση αυτή, για την οποία μίλησε και ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, για να προχωρήσει πρέπει να εξασφαλίζονται οι υποδομές και οι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.

«Αν αυτό διασφαλίζεται δεν δημιουργείται θέμα» είπε ο κ. Βορίδης.

Όσον αφορά την κατάσταση στα σύνορα με τα επεισόδια που προκαλούν Τούρκοι και μετανάστες ο Μάκης Βορίδης τόνισε ότι «τα σύνορα πρέπει να σφραγιστούν. Να μην υποκύψουμε σε αυτό που κάνει ο Ερντογάν» προσθέτοντας ότι «η λογική ανοίγματος των συνόρων με απλή καταγραφή οδηγεί σε απόλυτο αδιέξοδο».

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση μεταφέρει στους πολίτες ότι υπάρχει κράτος και προστασία των συνόρων. Οποιοσδήποτε κάνει πράξεις αυτοδικίας παρανομεί».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του κ Τσιόδρα ότι ενδέχεται να νοσήσει από 5%- 10% των ελλήνων από κορονοϊό και αναφερόμενος στις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στην οικονομία της χώρας μας, είπε πως η εκτίμηση του κ. Τσιόδρα είναι μετριοπαθής.