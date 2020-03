Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε καραντίνα 51 Έλληνες εκδρομείς

Επιστρέφουν και άλλοι εκδρομείς από το Ισραήλ. Θα τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό στα Ιωάννινα.

Επιστρέφουν αύριο Σάββατο από το Ισραήλ στα Ιωάννινα, εκδρομείς του ΚΑΠΗ Ανατολής και για τις επόμενες 14 ημέρες, όλοι θα παραμείνουν σε περιορισμό στο σπίτι τους, για προληπτικούς λόγους, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου στο Δήμο. Την εκδρομή στο Ισραήλ, είχε διοργανώσει το ΚΑΠΗ Ανατολής, και σε αυτή συμμετέχουν 51 άτομα, μαζί με τον οδηγό του λεωφορείου.

Οι εκδρομείς από την στιγμή που θα επιστρέψουν, θα είναι σε καθημερινή επαφή με την Διεύθυνση Υγείας, ώστε αν εκδηλωθεί ύποπτο σύμπτωμα να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Ωστόσο, το σύνολο των εκδρομέων είναι πολύ καλά στην υγεία τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα.

Η εκδρομή είχε προγραμματιστεί από τους ίδιους, αρκετές μέρες νωρίτερα και πριν προκύψει οποιοδήποτε κρούσμα κοροναϊού στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, είχε από το πρωί σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με την ελληνική πρεσβεία και το προξενείο, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων από την Βηθλεέμ στην Ιερουσαλήμ. «Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», τόνισε ο δήμαρχος.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας Δημήτρης Πάνου, τόνισε ότι η επιστροφή των εκδρομέων θα γίνει τελικά αύριο, νωρίτερα από ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί και με βάση όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με αυτές, αν κάποιος ασθενήσει μέσα στις επόμενες ώρες δεν θα ταξιδέψει με την ίδια πτήση, αλλά θα παραμείνει στο Ισραήλ, αν ασθενήσει στη διάρκεια της πτήσης θα μείνει στην Αθήνα, ενώ αν κάποιος ασθενήσει φτάνοντας στα Γιάννενα, θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ο κ. Πάνου έκανε γνωστό ότι το ΚΑΠΗ της Ανατολής, θα μείνει κλειστό για μία βδομάδα ενώ θα ξεκινήσει διαδικασία απολύμανσης τόσο στα ΚΑΠΗ όσο και στους παιδικούς σταθμούς.

Ο δήμαρχος και με την ιδιότητα του Καθηγητή Παθολογίας, με βάση την γενικότερη κατάσταση, τόνισε ότι απαιτείται ψυχραιμία και εγρήγορση.

«Η κατάσταση είναι μεταβαλλόμενη. Η λήψη μέτρων πρέπει να είναι ανάλογη με τα κρούσματα που εκδηλώνονται. Προς το παρόν αυτό γίνεται. Στην δική μας περιοχή δεν έχουμε κανένα κρούσμα μέχρι στιγμής», κατέληξε.