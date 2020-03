Υγεία - Περιβάλλον

ΟΕΝΓΕ για Θεία Κοινωνία: καμία εξαίρεση από τα μέτρα για τον κορονοϊό

Τι αναφέρει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών γιατρών μετά τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει. Σε ποιους επιτίθεται. Τι ζητά από τον ΕΟΔΥ και τον ΠΙΣ.

Mε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, σχολιάζοντας τον θόρυβο που ξέσπασε μετά από τις δηλώσεις της λοιμωξιολόγου Ελένη Γιαμαρέλλου ότι εκείνη θα κοινωνήσει και ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται μέσω της Θείας Κοινωνίας, η ΟΕΝΓΕ «εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για δημόσιες δηλώσεις κάποιων γιατρών που με απαράδεκτο τρόπο υποτάσσουν την επιστημονική αλήθεια στις προσωπικές θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, χρησιμοποιώντας έτσι αδόκιμα τους επιστημονικούς τους τίτλους για να παραπληροφορούν την κοινή γνώμη για σοβαρά θέματα δημόσιας υγείας».

«Όπως έχει ήδη τονιστεί, η μετάδοση των τρεχουσών εποχικών ιώσεων αναπνευστικού (κορονοϊού και γρίπης) γίνεται με σταγονίδια που εκπέμπονται από την στοματοφαρυγγική κοιλότητα και την μύτη πασχόντων. Γι’ αυτό συνιστώνται τα αναγκαία προφυλακτικά μέτρα. Οι συστάσεις αυτές φυσικά και δεν περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για λόγους θρησκευτικούς, μυστηριακούς ή μεταφυσικούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΟΕΝΓΕ προσθέτει ότι «είναι απαράδεκτο να σιωπούν για τέτοιες αντιεπιστημονικές δηλώσεις τόσο η ηγεσία του αρμόδιου κρατικού οργανισμού (ΕΟΔΥ), όσο και η ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ)».

«Οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας είμαστε στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης της υγείας του λαού και σε ότι αφορά την άσκηση της ιατρικής και σε ότι αφορά την αγωνιστική διεκδίκηση αποκλειστικά δημόσιας, απολύτως δωρεάν, καθολικής, ισότιμης περίθαλψης. Θα είμαστε και στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης της επιστημονικής αλήθειας ενάντια στην μεταφυσική και στον κάθε προέλευσης σκοταδισμό», καταλήγει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Πάντως, το πρωί μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Πρωινοί Τύποι", ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, είπε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τη Θεία Κοινωνία. Αναφέρθηκε στο θαύμα της Αγίας Κοινωνίας και τόνισε ότι για χιλιάδες χρόνια κανείς από τους ιερείς δεν έχει πάθει το παραμικρό. Πρόσθεσε ωστόσο ότι εάν κάποιος αισθάνεται ότι είναι σε ηλικία επικίνδυνη, μπορεί να αποφύγει τη συνάθροιση. «Αλλά να κλείσουν οι ναοί δεν γίνεται» τόνισε χαρακτηριστικά.