Life

Κουρλαμπάς στο “Πρωινό”: ο “Κλεομένης” δεν είναι κακός επειδή είναι ομοφυλόφιλος (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τη σκηνή όπου ο "Μελέτης" ήταν μέσα στο λάκκο και τι αποκαλύπτει για τα επόμενα επεισόδια στις "Άγριες Μέλισσες";