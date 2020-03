Life

Εντυπωσιακή αύξηση της επισκεψιμότητας του WebTV του ΑΝΤ1

Δείτε την σημαντική άνοδο των ποσοστών και τις κορυφαίες επιλογές των επισκεπτών του, που απολαμβάνουν τα προγράμματα του σταθμού.

Τεράστια επιτυχία συνεχίζει να σημειώνει το WebTV του ΑΝΤ1, www.antenna.gr, οι επισκέψεις στο οποίο αυξήθηκαν κατακόρυφα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο!

Πιο αναλυτικά, την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020, το www.antenna.gr κατέγραψε πάνω από 143.000.000 προβολές σελίδας, κατά μέσο όρο 28.000.000 ανά μήνα, αυξάνοντας τα νούμερά του κατά 70,8% από πέρσι.

Τους περασμένους πέντε μήνες, οι επισκέπτες του ΑΝΤ1 WebTV παρακολούθησαν πάνω από 60.000.000 videos, περισσότερα από 12.000.000 μηνιαίως, μια αύξηση της τάξεως του 111%!

Την εν λόγω περίοδο, περισσότεροι από 1.752.000 μοναδικοί επισκέπτες έβλεπαν κάθε μήνα τα προγράμματα του ΑΝΤ1 στην ιστοσελίδα www.antenna.gr, μια αύξηση 50,1%!

Οι top 5 εκπομπές που παρακολούθησε το κοινό μέσα από το site ήταν οι : «Άγριες Μέλισσες», «Γυναίκα Χωρίς Όνομα», «Το Καφέ της Χαράς», «Πέτα τη Φριτέζα» και «Μην Ψαρώνεις». Όλες οι θέσεις του top 5 κατέγραψαν αύξηση σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές, με αποκορύφωμα τη σειρά φαινόμενο, «Άγριες Μέλισσες», της οποίας τα επεισόδια έχουν προβληθεί πάνω από 26.000.000 φορές!

Το κοινό δείχνει να εκτιμά τη δυνατότητα που του προσφέρει το www.antenna.gr και επιλέγει να παρακολουθήσει τις εκπομπές του ΑΝΤ1 live, σε όποια συσκευή θέλει ή να τις απολαύσει τη στιγμή που προτιμά. Για πολλούς τηλεθεατές έχει γίνει συνήθεια και έχει φέρει το Web TV του καναλιού στην κορυφή της προτίμησης τους, εκεί που βρίσκεται και ο ΑΝΤ1.