Πολιτισμός

Κορονοϊός: Το Θέατρο Τέχνης μεταδίδει τις παραστάσεις του live στο διαδίκτυο

Η δυνατότητα παρακολούθησης των παραστάσεων από το σπίτι και τα μέτρα στις αίθουσες κατά της εξάπλωσης του ιού.

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν ενημερώνει τους θεατές ότι όλες οι προγραμματισμένες παραστάσεις της χειμερινής σεζόν συνεχίζουν να παίζονται και στις δύο σκηνές του (Υπόγειο & Φρυνίχου) με επιπλέον προληπτικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid-19), καθώς όλοι οι χώροι και των δύο σκηνών του Θεάτρου εξαερίζονται και απολυμαίνονται καθημερινά με ειδικά αντισηπτικά, ενώ η ταξιθεσία επιδιώκει να τηρείται η απόσταση ασφαλείας ενός μέτρου μεταξύ των θεατών κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των παραστάσεων.

Παράλληλα το Θέατρο Τέχνης, μπροστά σε αυτήν την πρωτόγνωρη για όλους μας κατάσταση, ανακοινώνει τον σχεδιασμό δυνατότητας παρακολούθησης των παραστάσεων μέσω διαδικτύου (πρόγραμμα «Το Θέατρο Τέχνης -και- στο σπίτι») για εκείνους που πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση σε εξωτερικούς χώρους (νοσούντες, ευπαθείς ομάδες, παιδιά κ.λπ.).

Έτσι, από την ερχόμενη εβδομάδα, οι φίλοι του Θεάτρου Τέχνης που αδυνατούν να έρθουν στις σκηνές του, με ένα χαμηλό αντίτιμο, θα έχουν τη δυνατότητα on demand παρακολούθησης των τρεχουσών παραστάσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Θεάτρου Τέχνης

Αυτή η νέα δυνατότητα αφορά σε παραστάσεις της σεζόν που παίζονται αυτήν τη στιγμή στις δύο σκηνές του και απευθύνονται τόσο στο ενήλικο όσο και στο εφηβικό και παιδικό κοινό.

Σε ανακοίνωσή του, το Θέατρο Τέχνης ζητάει από τους θεατές να το στηρίξουν σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία είτε απολαμβάνοντας στις δύο σκηνές του την αυθεντική θεατρική εμπειρία είτε φέρνοντας μέσω διαδικτύου το θέατρο στο σπίτι τους.