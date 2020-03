Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης στον ΑΝΤ1: Αν δεν κάνουμε τίποτα, κάθε 8 μέρες τα κρούσματα δεκαπλασιάζονται (βίντεο)

Για την πανδημία του κορονοϊού και το πόσο κρίσιμο είναι να μείνουμε όλοι στο σπίτι μας, μίλησε ο καθηγητής του ΜΙΤ.​​