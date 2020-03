Κοινωνία

Πρόσθετα μέτρα στο Δημόσιο για τον κορονοϊό

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου...

Εργασία εξ αποστάσεως, ή με αυτοπρόσωπη παρουσία σε δύο βάρδιες, εξυπηρέτηση του κοινού από τα γκισέ μόνο για κατεπείγουσες περιπτώσεις και ύστερα από ραντεβού και υποχρεωτική χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στις ευπαθείς ομάδες, προβλέπει για το Δημόσιο εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου που εξειδικεύει τα επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για τον περιορισμό του κορονοϊού, που ελήφθησαν με την ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ο οικείος υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης κάθε φορέα καλείται να προβεί σε πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων και κυρίως αυτών που μπορούν να εργαστούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία). Στους υπαλλήλους αυτούς δεν θα συνυπολογίζονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού καθώς και οι υπάλληλοι, που απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια (πχ αναρρωτική, άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής, άδεια κυοφορίας λόγω επαπειλούμενης κύησης κ.α.

Προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των υπαλλήλων στην υπηρεσία, η εγκύκλιος επισημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα είτε της αυτοπρόσωπης παρουσίας στην υπηρεσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία). Εάν το προσωπικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, μπορεί να αξιοποιηθεί και προσωπικό από άλλες οργανικές μονάδες, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν κρίνονται κατεπείγουσες αυτή την εποχή και έχει την εμπειρία ή τις γνώσεις για την άσκηση των καθηκόντων που εκτάκτως θα κληθεί να ασκήσει.

Για την εξ αποστάσεως εργασία, η εγκύκλιος σημειώνει ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο για τη δυνατότητα επικοινωνίας, καθώς επίσης και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διακίνηση των εγγράφων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ έγγραφα εμπιστευτικού - απόρρητου χαρακτήρα, για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός συνιστάται να διεκπεραιώνονται από το προσωπικό που θα εργάζεται εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία.

Δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων, το προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να έχει οριστεί εκ των προτέρων και να έχει προβλεφθεί το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας.



Συνιστάται, επίσης, η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού. Όσοι υπάλληλοι του Δημοσίου είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία νομίμως εκ του λόγου αυτού, υποχρεωτικά τους χορηγείται ειδική άδεια λόγω της έκτακτης κρίσης του κορονοϊού.

Τέλος, υπάρχει σύσταση για επανέλεγχο των αδειών ειδικού σκοπού που χορηγούνται στους υπαλλήλους για τη φροντίδα των τέκνων τους, λαμβάνοντας υπόψη εάν ο άλλος γονέας, απασχολείται σε ιδιωτική επιχείρηση που έκλεισε λόγω της έκτακτης κατάστασης.?