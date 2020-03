Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: είμαστε αντιμέτωποι με ”τσουνάμι” – Θα πάρουμε και άλλα μέτρα

Τι προανήγγειλε για τις τουριστικές επιχειρήσεις, τα βοηθήματα σε κλειστές και ανοιχτές επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Τι ζήτησε από τις τράπεζες για τα δάνεια και την ρευστότητα.

«Την κριτική της αντιπολίτευσης ότι κάνουμε λίγα την έχουμε ακούσει και σε άλλες περιπτώσεις, όπου δεν ίσχυε», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, απαντώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφορικά με τις επικρίσεις για το πακέτο στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων, που ανακοινώθηκε το μεσημέρι.

«Τα μέτρα είναι 2 δις, συν 1,8 δις από ευρωπαϊκούς πόρους, συν όποιες άλλες πρωτοβουλίες υπάρξουν, συνολικά δηλαδή ποσό άνω των 1% του ΑΕΠ που μέχρι τώρα εκτιμάτο ότι θα δινόταν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού», σημείωσε ο Υπ. Οικονομικών.

«Αυτά που ανακοινώσαμε σήμερα, ουσιαστικά καλύπτουν το διάστημα μέχρι το τέλος Απριλίου. Ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, πρέπει να δούμε πως θα δράσουμε για τους επόμενους μήνες. Μπορεί να επαναληφθούν, μπορεί να εμπλουτιστούν και να αυξηθούν αυτά τα μέτρα», όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Όπως επεσήμανε ο Χρήστος Σταικούρας, «Στο Eurogroup πετύχαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει. Η εκτίμηση μας είναι ότι σε ότι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης φέτος, θα κινηθούμε λίγο πάνω από το 0% του ΑΕΠ, όταν η Ευρώπη από +1,5% του ΑΕπ τώρα εκτιμά ότι θα πάει στο -1,5% του ΑΕΠ. Είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση μας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μειωμένα έσοδα, λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό. Αυτά θα εξαιρεθούν από τους στόχους και πλέον δεν υπάρχει ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Δεν μπήκε άλλος στόχος, διότι δεν ξέρουμε τι μέλλει γενέσθαι. Ακόμη, όποιες δαπάνες κάνοιυμε για την αντιμερτώψπθιση της εξκάπλωσης του κορονοιού, είναι εκτός των στόχψων.

Ο κ. Σταϊκούρας κάλεσε τις τράπεζες να επισπεύσουν τις ρυθμίσεις προς διευκόλυνση των πελατών τους που πιέζονται λόγω των εξελίξεων με τον κορονοϊό, τις κάλεσε να στηρίξουν τους ανθρώπους της αγοράς με χρηματοδότηση, ενώ είπε ότι ένα από τα προβλήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το επιτελείο τις επόμενες ημέρες είναι αυτό των επιταγών που έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή τελούν εν αδυναμία κάλυψης τους, λόγω αναδουλειάς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί τους κλάδους που καίτοι παραμένουν εν λειτουργία στην καθημερινή δραστηριότητα και στην αγορά, λέγοντας ότι θα υπάρξει υπουργική απόφαση για στήριξη και επαγγελματιών και επιχειρήσεων, λέγοντας ότι πρόκειται για δυναμική διαδικασία, η οποία θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται.

Ο Υπ. Οικονομικών αναφέρθηκε στο πλέγμα δράσεων για τις επιχειρήσεις, ενώ απαντώντας σε ερωτήματα τηλεθεατών, που του μετέφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου, είπε ότι εξετάζεται τρόπος ενίσχυσης και για τους άνεργους, ενώ προανήγγειλε νέο πλέγμα δράσεων για την στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που δοκιμάζονται και από αυτήν την κρίση.

Ο Χρήστος Σταικούρας είπε ότι οι ρυθμίσεις για τις οφειλές και τις δόσεις ρυθμίσεων δεν καθυστέρησαν, αφού οι περισσότερες διορίες έληγαν στο τέλος του μηνός, αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις για μείωση των ενοικίων των επαγγελματικών χώρων, ενώ σε ότι αφορά την αγωνία των πολιτών για τυχόν διακοπές ρεύματος, φυσικού αερίου και υδροδότησης είπε ότι όλα αυτά εξετάζονται σε συνεργασία με συναρμόδιους υπουργούς.

«Προβλέπουμε να υπάρξουν μέτρα στήριξης, ανάλογα εκείνων για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά, και για τις επιχειρήσεις που οικειοθελώς κατεβάζουν ρολά, λόγω έλλειψης εμπορικής κίνησης και τζίρου», σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Ο Υπ. Οικονομικών σημείωσε ότι υπήρξε κυβερνητική παρέμβαση αναφορικά με τις απολύσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, σημειώνοντας ότι η όποια βοήθεια σε επιχειρήσεις προϋποθέτει την διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Όπως είπε ο Υπ. Οικονομικών, «Τα μέτρα δεν αφορούν όλους, αλλά εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Είμαστε εδώ για να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, με την όποια προνοητικότητα υπάρχει, καθώς ουδείς ξέρει τι θα γίνει».

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην κατρακυλήσουμε στο παρελθόν, γιατί υπήρχε μια δυναμική στην οικονομία, μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 και εκεί θα πρέπει να στηριχτούμε για την «επόμενη ημέρα», όταν αυτή έρθει, πρέπει να μείνουμε όρθιοι», κατέληξε ο Χρήστος Σταϊκούρας.