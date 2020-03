Κόσμος

Θετικός στον κορονοϊό ο Μισέλ Μπαρνιέ

Της Μαρίας Αρώνη

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Μισέλ Μπαρνιέ, όπως ανακοίνωσε μέσω του Twitter.



«Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι διαγνώσθηκα θετικός για COVID-19. Είμαι καλά και σε καλή διάθεση. Ακολουθώ τις αναγκαίες οδηγίες, όπως και η ομάδα μου. Σε όσους έχουν προσβληθεί και για όσους βρίσκονται σε απομόνωση, σας λέω, θα το ξεπεράσουμε μαζί», έγραψε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit.



H Πρόεδρος της Κομισιόν είχε έρθει σε επαφή μαζί του πριν από δύο εβδομάδες, δεν έχει συμπτώματα, ωστόσο θα κάνει το τεστ για τον κορονοϊό, είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ. H Κομισιόν έχει ζητήσει από το προσωπικό που έχει έρθει σε επαφή με τον Μισέλ Μπαρνιέ να λάβει προληπτικά μέτρα απομόνωσης.