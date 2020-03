Υγεία - Περιβάλλον

Ο μαιευτήρας που ξεγέννησε ασθενή με κορονοϊό μιλά στον ΑΝΤ1 για την πρωτόγνωρη εμπειρία (βίντεο)

Τι λένε για την υγεία μητέρας και βρέφους ο Γιώργος Χρελιάς, που έκανε την καισαρική, και η Διευθύντρια της Μαιευτικής Κλινικής στο “Αττικόν”.