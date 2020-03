Πολιτισμός

Κορονοϊός: Δεν θα γίνει τον Μάιο το Φεστιβάλ των Καννών

Ποιες είναι οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του κινηματογραφικού Φεστιβάλ...

Το ετήσιο κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, δεν θα διεξαχθεί "στις προβλεπόμενες ημερομηνίες" από τις 12 έως τις 23 Μαΐου λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, αλλά μπορεί να μετατεθεί γι αργότερα, ανακοίνωσαν, την Πέμπτη, οι διοργανωτές.



"Σήμερα, λάβαμε την ακόλουθη απόφαση: το Φεστιβάλ των Καννών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις προγραμματισμένες ημερομηνίες, από τις 12 έως τις 23 Μαΐου. Αρκετές εκδοχές μελετώνται για τη διεξαγωγή του, από τις οποίες η κύρια εκδοχή μπορεί να είναι μια απλή μεταφορά των ημερομηνιών, τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου 2020 ", αναφέρει η ανακοίνωση.