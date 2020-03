Κόσμος

Κορονοϊός: εκατοντάδες συλλήψεις για αναρτήσεις στο διαδίκτυο στην Τουρκία!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της γείτονας, οι συλληφθέντες αναρτούν αβάσιμες πληροφορίες για την πανδημία.

Οι νεκροί από την επιδημία Covid-19 στην Τουρκία αυξήθηκαν στους 59 χθες Τετάρτη (15 περισσότεροι σε μια μέρα) ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον στα 2.433, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Στην ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός πρόσθεσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχουν διενεργηθεί άλλα 5.035 διαγνωστικά τεστ, κάτι που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός του αυξήθηκε περίπου στις 33.000.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού έκανε γνωστό ότι συνελήφθησαν 410 χρήστες του διαδικτύου για «προκλητικά» σχόλια στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και επειδή ανήρτησαν «αβάσιμες» πληροφορίες που σχετίζονταν με την επιδημία.

Η τουρκική κυβέρνηση ζητά εδώ και πολλές ημέρες να μην διασπείρονται ψευδείς πληροφορίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανικό στον κόσμο, θυμίζει το ΑΠΕ.