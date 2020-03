Κόσμος

Κορονοϊός: έκτακτα μέτρα στη Ρωσία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κλείνουν όλα τα καφέ και τα εστιατόρια της χώρας. Υποχρεωτική αργία, αλλά με αποδοχές για τους εργαζόμενους, με διάταγμα από τον Πούτιν.

Η Ρωσία κλείνει από αύριο, Σάββατο, όλα τα καφέ και τα εστιατόρια της χώρας για να περιορίσει την εξάπλωση του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός.

"Οι εκτελεστικές αρχές των περιοχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα αναστείλουν από τις 28 Μαρτίου και ως τις 5 Απριλίου του 2020 τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων εστίασης, με εξαίρεση τις αγορές εξ αποστάσεως", δίνει εντολή ο Μιχαήλ Μισούστιν σε έγγραφο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ρωσικής κυβέρνησης.

Η ρωσική κυβέρνηση ζητεί επίσης από τις περιφερειακές αρχές να συστήσουν στους Ρώσους να περιορίσουν τα ταξίδια τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κάνουν για διακοπές ή τουρισμό, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό.

Για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της COVID-19, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέδωσε διάταγμα για αργία την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρωσία, με καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων.

Επίσης ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων παροχής βοήθειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και ανέβαλε την εκλογική διαδικασία για την μεταρρύθμιση του Συντάγματος, η οποία θα του επιτρέψει δυνάμει να παραμείνει στην εξουσία για δύο επιπλέον θητείες.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν είχε ήδη ανακοινώσει χθες, Πέμπτη, το κλείσιμο από τις 28 Μαρτίου ως τις 5 Απριλίου στην ρωσική πρωτεύουσα των εστιατορίων και των εμπορικών καταστημάτων, με εξαίρεση τα καταστήματα με τρόφιμα και τα φαρμακεία.

Επίσης είχε δώσει εντολή για υποχρεωτικό κατ'οίκον περιορισμό των ανθρώπων ηλικίας άνω των 65 ετών και αυτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.

Η Ρωσία έχει καταγράψει επισήμως 840 κρούσματα ασθενών του νέου κορονοϊού, εκ των οποίων δύο έχουν χάσει τη ζωή τους.