Αντιδράσεις των δικηγόρων για τα voucher κατάρτισης των 600 ευρώ

Ο ΔΣΑ αποφάσισε να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της υπουργικής απόφασης και διεκδικεί ευνοϊκά μέτρα υπέρ των δικηγόρων και των πολιτών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αντιδρά στην εξαγγελία περί συμμετοχής των δικηγόρων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης μέσω voucher (αξίας 600 ευρώ έκαστο) και την ίδια στιγμή διεκδικεί 11 ευνοϊκά μέτρα υπέρ των δικηγόρων και των πολιτών.

Παράλληλα, αποφάσισε να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της υπουργικής απόφασης που εξαιρεί τους δικηγόρους από την υπαγωγή τους στο επιδοτούμενο πρόγραμμα χορήγησης των 800 ευρώ.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ΔΣΑ έχει ως εξής:

«Κατά τη έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΑ, ενόψει των τελευταίων κρίσιμων εξελίξεων, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ελήφθησαν, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, οι κάτωθι αποφάσεις:

Το ΔΣ του ΔΣΑ καταδικάζει με τον πιο εμφαντικό τρόπο την προκλητική υπαναχώρηση της Κυβέρνησης στο θέμα της χορήγησης του επιδόματος των 800 ευρώ.

Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι συναρμόδιοι υπουργοί, απερίφραστα και ανεπιφύλακτα διαβεβαιώνουν ότι οι δικηγόροι θα λάβουν το επίδομα και αμέσως μετά αναιρούν εαυτούς, δεν πρόκειται απλώς περί πολιτικής ασυνέπειας, αλλά περί απαξίωσης και ονειδισμού ενός ολόκληρου κλάδου, που στις παρούσες έκτακτες συνθήκες στερείται πλήρως του εισοδήματός του.

Είναι, άλλωστε, αναντίλεκτο ότι οι δικηγόροι δοκιμάζονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο αυτοαπασχολουμένων από την πανδημία του κοροναϊού, καθώς εκ του νόμου έχει ανασταλεί η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν, οι δικαστικοί επιμελητές έχουν κηρύξει αποχή και έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων των πολιτών, που κατ' αποτέλεσμα, δεν επιτρέπουν δικαστικές αλλά ούτε και εξώδικες εργασίες.

Μπροστά στην υπαρξιακή αγωνία ενός χειμαζόμενου κλάδου, μεγάλη μερίδα του οποίου αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του και να καλύψει τις ανάγκες του, η σημερινή εξαγγελία περί συμμετοχής των δικηγόρων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης μέσω voucher (αξίας 600 Euro έκαστο), συνιστά προκλητικό εμπαιγμό, που υποτιμά τη νοημοσύνη όλων.

Υπό το φως των ανωτέρω, το ΔΣ του ΔΣΑ κάνει δεκτό το περιεχόμενο της από 25.3.2020 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και το προτεινόμενο πλαίσιο δράσης.

Α. Διεκδικητικό πλαίσιο

Περαιτέρω, το ΔΣ του ΔΣΑ διεκδικεί άμεσα από την Πολιτεία:

1. Την υπαγωγή, έστω την ύστατη ώρα, στο καθεστώς επιδότησης των 800 ευρώ, καθώς πρόκειται για ζήτημα επιβίωσης, αλλά και αξιοπρέπειας, του δικηγορικού σώματος,

2. Την υπαγωγή των δικηγόρων, ως πληττομένου κλάδου, στο καθεστώς μείωσης μισθώματος επαγγελματικής στέγης,

3. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος,

4. Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους,

5. Την άμεση ενεργοποίηση και καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ Δικηγόρων, που έχει συγκροτηθεί με χρήματα των δικηγόρων από το 2011, καθώς και την ενημέρωση - λογοδοσία από τα αρμόδια όργανα για τη διαχείρισή του μέχρι σήμερα,

6. Την άμεση καταβολή των οφειλομένων του Δημοσίου προς τους δικηγόρους, ιδίως τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια, τις οφειλές των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προς συνεργαζόμενους δικηγόρους και τις οφειλές από παροχές σε είδος και χρήμα του ΕΦΚΑ, παρελθόντων ετών,

7. Την κατ' εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό, που θα οριστεί, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλομένων από φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα,

8. Την αναστολή της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ, κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας, για όλους τους πολίτες που τυχόν έχουν οφειλές.

9. Την αναστολή της διαδικασίας ηλεκτρονικών κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας,

10. Τη νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και

11. Τη διασφάλιση της δυνατότητας ηλεκτρονικής κατάθεσης της δήλωσης για τη διεξαγωγή της δίκης χωρίς παράσταση δικηγόρου και διαδίκου, όπου αυτό προβλέπεται δικονομικώς.

Β. Πλαίσιο δράσης του δικηγορικού σώματος

Πέραν των μέτρων που έχει ήδη προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε τα εξής πρόσθετα μέτρα:

1. Να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως κατά των εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, κατά το μέτρο που εξαιρούνται οι δικηγόροι από υπαγωγή στο καθεστώς επιδότησης των 800 ευρώ.

2. α) Να διατεθεί ποσό 1.000.000 ευρώ από το λογαριασμό αλληλεγγύης του ΔΣΑ για την καταβολή στους συναδέλφους ειδικού οικονομικού βοηθήματος, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Τα κριτήρια και το ύψος του καταβληθησομένου ποσού θα εξειδικευθούν από ad hoc επιτροπή συμβούλων, αποτελούμενη από τη Σύμβουλο - Ταμία Μαρινέττα Γούναρη, και τους Συμβούλους Ιωάννη Κάπο, Γεώργιο Κλεφτοδήμο, Βενιαμίν Μπατή, και Ζώη Σταυρόπουλο.

β) Να διανεμηθεί άμεσα το ήδη συγκεντρωθέν ποσό του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων στους δικαιούχους του.

3. Να παύσει από τούδε και στο εξής η συμμετοχή των δικηγόρων σε κάθε διοικητική επιτροπή του Δημοσίου και φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

4. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν στους δικηγόρους επιδόματα από τα χρήματα του ειδικού λογαριασμού ανεργίας του ΟΑΕΔ Δικηγόρων, θα ζητηθεί από τους συναδέλφους να παύσουν την καταβολή της σχετικής ετήσιας εισφοράς (120 ευρώ).

5. Στο πλαίσιο της επιβεβλημένης κοινωνικής αλληλεγγύης να διοργανώσει ο ΔΣΑ εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και γίνει προμήθεια 2 αναπνευστήρων για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας.

Τέλος, το σώμα διαφοροποιήθηκε πλήρως από τις από 25.3.2020 δηλώσεις του αντιπροέδρου, Θέμη Σοφού, στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra και διευκρίνισε ότι απηχούσαν προσωπικές απόψεις του αντιπροέδρου, που δεν εκφράζουν τον ΔΣΑ».