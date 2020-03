Πολιτική

Δένδιας: Δεν εφησυχάζουμε, αλλά επαγρυπνούμε στον Έβρο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο ΥΠΕΞ σε μήνυμά του μέσω Twitter υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα του σχεδίου της Ελλάδας απέναντι στην ασύμμετρη απειλή.

Δεν εφησυχάζουμε, αλλά επαγρυπνούμε στον Έβρο, επισημαίνει με ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας , σχολιάζοντας την απομάκρυνση των μεταναστών από την περιοχή του Έβρου και υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα του σχεδίου της Ελλάδας απέναντι στην ασύμμετρη απειλή.

"H Ελλάδα απέδειξε στον Έβρο ότι με σχέδιο και ενότητα μπορεί να δρα αποτελεσματικά έναντι της εκμετάλλευσης ανθρώπινων ζωών και της χρησιμοποίησής τους ως ασύμμετρης απειλής κατά της χώρας μας και της ΕΕ", σημειώνει ο κ. Δένδιας. "Δεν εφησυχάζουμε, αλλά επαγρυπνούμε".

Ωστόσο,νωρίτερα τη θέση της Άγκυρας ότι η αποχώρηση προσφύγων και μεταναστών από τη συνοριακή γραμμή Ελλάδας – Τουρκίας στον Εβρο αποτελεί παροδικό μέτρο λόγω κορονοϊού και δεν σηματοδοτεί αλλαγή της τουρκικής πολιτικής στο μεταναστευτικό εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού.