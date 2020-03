Πολιτική

Τσίπρας: ο Μανώλης Γλέζος θα μείνει στην αιωνιότητα ως σύμβολο αγωνιστή

Την θλίψη του για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός.

Την θλίψη του για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Σε μήνυμα του στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει «Γενναίος, όρθιος, μαχόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή, ο Μανώλης Γλέζος έφτασε στο τέλος μιας μοναδικής διαδρομής. Η Ελλάδα, η Δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, έχασαν έναν σπουδαίο μαχητή της πρώτης γραμμής. Η ανθρωπότητα έχασε τον άνθρωπο που πρώτος σήκωσε ανάστημα στο ναζισμό, ταπεινώνοντας τη σημαία του Χίτλερ. Η Αριστερά, όλοι μας, νιώθουμε σήμερα ορφανοί. Αλλά και τυχεροί που πορευτήκαμε μαζί του. Ο Μανώλης Γλέζος θα μείνει στην αιωνιότητα ως ένα σύμβολο αγωνιστή, που ήξερε να θυσιάζεται για τους ανθρώπους. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Μανώλη!»

ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ: Αντίο σύντροφε Μανώλη Γλέζο

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αποχαιρετώντας τον Μανώλη Γλέζο, σε ανακοίνωσή της αναφέρει «Αντίο στο σύμβολο της αντίστασης όλων των Ελλήνων κατά του ναζισμού. Αντίο στη γενναιότητα και τη μαχητικότητα σε καιρούς ζοφερούς για τον τόπο. Αντίο στη νεανική σου ορμή σύντροφε που σε κράτησε ενεργό μέχρι τέλους, ζωντανό παράδειγμα για πολλές γενιές. Ευγνώμονες για τη συμπόρευσή μας, θρηνούμε την απώλειά σου και θα τιμάμε τη μνήμη σου και τους αγώνες σου. Είναι χρέος της Αριστεράς απέναντι στην ιστορία της. Είναι χρέος όλων των Ελλήνων απέναντι στην ιστορία του τόπου».