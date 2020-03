Πολιτική

Δένδιας : Σχεδιασμένη επίθεση κατά της Ελλάδας από την Τουρκία

«Η διπλωματία του εκβιασμού δεν είναι πια αποτελεσματική», τονίζει σε άρθρο του στους FT ο Υπουργός Εξωτερικών.

Για «σχεδιασμένη επίθεση εναντίον της Ελλάδας και της Ευρώπης» από την Τουρκία μέσω της οργανωμένης και μαζικής μετακίνησης πληθυσμού στα ανατολικά σύνορα της χώρας, κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε άρθρο του που δημοσιεύεται στη βρετανική εφημερίδα «Financial Times».

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να συνεργαστούν με την Τουρκία υπό καθεστώς εξαναγκασμού, απειλής ή εκβιασμού, ενώ καλεί τη γειτονική χώρα να κατανοήσει ότι η «διπλωματία του εκβιασμού» δεν είναι αποτελεσματική.

Ο κ. Δένδιας περιγράφει πως από το καλοκαίρι του 2015 έως τις αρχές του 2016, η ΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια μαζική εισροή περίπου 1 εκατ. αιτούντων άσυλο, κυρίως από τη Συρία, που πέρασαν στην Ευρώπη, φθάνοντας αρχικά στα ελληνικά νησιά.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η μαζική εισροή και να μειωθεί το βάρος, ΕΕ και Τουρκία προχώρησαν σε μια πολιτική συμφωνία, τον Μάρτιο του 2016, η οποία οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη μείωση των αφίξεων στην ΕΕ από την Τουρκία. Απέδειξε, επίσης, ότι η Τουρκία είναι ικανή να ελέγξει τη ροή των μεταναστών και προσφύγων», σημειώνει ο κ. Δένδιας.

Ο Έλληνας υπουργός επισημαίνει πως η ΕΕ τήρησε τις δεσμεύσεις της. Εντούτοις, η Τουρκία προσπάθησε, όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, να συνδέσει τη συμφωνία στα ευρύτερα νεο-οθωμανικά της σχέδια και για να αποσπάσει ακόμη περισσότερα κονδύλια.

Τον περασμένο μήνα, σημειώνει, μετά τις απώλειες της Τουρκίας στο Ιντλίμπ, ο πρόεδρός της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «υλοποίησε τις απειλές του και «άνοιξε τις πύλες» σε όσους προσπαθούσαν να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη».

«Επιδίωξε να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους ως πιόνια, σε μια προσπάθεια να εκβιάσει την ΕΕ. Πρόκειται για την ίδια Ένωση στην οποία η Τουρκία φιλοδοξεί να ενταχθεί, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα δηλώνει».

«Η Ελλάδα υπέστη μια ξαφνική, μαζική και οργανωμένη πίεση, από μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμού, στα ανατολικά της σύνορα», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας και περιγράφει πως χιλιάδες παροτρύνθηκαν να πάρουν λεωφορεία από την Κωνσταντινούπολη και αλλού, προς τα ελληνικά σύνορα κατόπιν δηλώσεων Τούρκων αξιωματούχων ότι τα σύνορα ήταν ανοιχτά.

«Οικογένειες με μικρά παιδιά οδηγήθηκαν στην τουρκική πλευρά των συνόρων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μηχανισμός προπαγάνδας της Άγκυρας. Υπήρχαν όμως και μεγάλες και οργανωμένες ομάδες νέων που προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα», αναφέρει ο υπουργός. «Αυτές οι ομάδες νέων έκαναν χρήση βίας, πετώντας πέτρες και δακρυγόνα, τουρκικής κατασκευής, εναντίον Ελλήνων συνοριοφυλάκων. Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας τους ενθάρρυναν ή -στην καλύτερη περίπτωση- έκαναν τα στραβά μάτια».

Όπως τονίζει, ενώ η Τουρκία συνέδεσε την απόφαση να ανοίξει τα σύνορά της, με την κρίση στο Ιντλίμπ, άνω του 60% όσων συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο ήταν Αφγανοί, λιγότεροι από το 10% ήταν Σύροι και, ακόμη κι αυτοί, διαβιούσαν στην Τουρκία για χρόνια.

«Δεν επρόκειτο για μια αυθόρμητη κίνηση. Ήταν μια σχεδιασμένη επίθεση εναντίον της Ελλάδας και εναντίον των Ευρώπης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Για να αυξήσουν τον αντίκτυπο των μεθόδων τους, Τούρκοι υπουργοί έκαναν λόγο για μετανάστες που πυροβολήθηκαν με πραγματικά πυρά από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας και ότι κάποιοι έχασαν τη ζωή τους. Θεωρούμε ότι οι δηλώσεις αυτές συνιστούν σκανδαλώδη παραπληροφόρηση (fake news). Έχουν δε διαψευσθεί κατηγορηματικά από την ελληνική κυβέρνηση».

«Στον Έβρο, η Ελλάδα προστάτευσε τα σύνορά της. Πιστεύουμε ότι δράσαμε σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο, απαντώντας νόμιμα στις τουρκικές προκλήσεις. Η ΕΕ στάθηκε δίπλα μας και εξέφρασε πλήρως την αλληλεγγύη της, στέλνοντας μέσα και προσωπικό για να προστατεύσει τα κοινά σύνορα της Ένωσης».

Ο κ. Δένδιας σημειώνει ότι η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη στην απόρριψη των τουρκικών εκβιαστικών μεθόδων και τονίζει: «Η ΕΕ παραμένει φάρος της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου».

Προσθέτει δε πως η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει την υποστήριξή της στους χιλιάδες Σύρους πρόσφυγες και εκτοπισμένους που βρίσκονται στη Συρία ή φιλοξενούνται σε γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία.

«Όμως ούτε η Ελλάδα, ούτε η ΕΕ θα συνεργαστούν με την Τουρκία υπό καθεστώς εξαναγκασμού, απειλής ή εκβιασμού. Ίσως έφθασε η στιγμή, ειδικά δεδομένης της δύσκολης κατάστασης που όλοι αντιμετωπίζουμε με την πανδημία, για να κατανοήσει η τουρκική ηγεσία ότι η διπλωματία του εκβιασμού δεν είναι πια αποτελεσματική», καταλήγει ο κ. Δένδιας.